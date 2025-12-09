El Papa recibe a Zelensky y le expresa su “urgente deseo” de que el diálogo lleve a una paz justa

Escucha la noticia
El papa León XIV reiteró este martes al presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, la necesidad de continuar el diálogo y renovó el “urgente deseo de que las iniciativas diplomáticas en curso pueda conducir a una paz justa y duradera” que ponga fin a la guerra con Rusia.
“Durante la cordial conversación, que se centró en la guerra en Ucrania, el Santo Padre reiteró la necesidad de continuar el diálogo y renovó el urgente deseo de que las iniciativas diplomáticas en curso puedan conducir a una paz justa y duradera”, informó la oficina de prensa de la Santa Sede.
La reunión se celebró en la residencia papal de Castel Gandolfo, a las afueras de Roma. ZelenskY llegó alrededor de las 9:40 hora local (8:40 GMT) y partió poco después de las 10:20 (9:20 GMT).
En el transcurso del encuentro, explicó la Santa Sede, el papa hizo referencia “a la cuestión de los prisioneros de guerra y a la necesidad de garantizar el regreso de los niños ucranianos a sus familias”.
Es la tercera vez que Zelensky se reúne con el pontífice desde su elección, después de que León XIV recibiera al mandatario ucraniano en una audiencia tras la misa de inicio de su pontificado, el pasado 18 de mayo, y en un segundo encuentro el 9 de julio, también en Castel Gandolfo.
Tras su reunión con el papa, Zelensky tiene previsto reunirse con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, a las 15:00 hora local (14:00 GMT), en el marco de una ronda de contactos con los principales líderes europeos sobre el proceso de paz en Ucrania.
El papa ha urgido en reiteradas ocasiones a lograr un alto el fuego y, en sus últimas declaraciones, celebró los avances en las negociaciones de paz.
