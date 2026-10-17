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Resumen

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El papa León XIV saluda a los fieles a su llegada en el papamóvil a la Plaza de San Pedro en el Vaticano, antes de oficiar su audiencia general semanal el 29 de abril de 2026. (Foto de Filippo MONTEFORTE / AFP).
El papa León XIV saluda a los fieles a su llegada en el papamóvil a la Plaza de San Pedro en el Vaticano, antes de oficiar su audiencia general semanal el 29 de abril de 2026. (Foto de Filippo MONTEFORTE / AFP).
/ FILIPPO MONTEFORTE
Por Agencia EFE

El papa León XIV recibirá hoy el alta hospitalaria y abandonará a primera hora de la tarde el Hospital Gemelli de Roma donde fue operado de un adenocarcinoma pulmonar, informó la oficina de prensa del Vaticano.

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