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Resumen

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El papa León XIV saludó a fieles y transeúntes en su ruta desde el hospital Gemelli en Roma hasta su ingreso al Vaticano. (Foto: AFP)
El papa León XIV saludó a fieles y transeúntes en su ruta desde el hospital Gemelli en Roma hasta su ingreso al Vaticano. (Foto: AFP)
/ ANDREAS SOLARO
Por Agencia AFP

El papa León XIV, convaleciente de una operación de cáncer de pulmón, abandonó este sábado el hospital Gemelli de Roma y regresó al Vaticano, después de que los médicos lo consideraran “apto” para recibir el alta.

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