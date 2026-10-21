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Resumen

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El papa León XIV saluda a la multitud durante la audiencia general semanal en la plaza de San Pedro, en el Vaticano, el 21 de octubre de 2026. (Tiziana FABI / AFP)
El papa León XIV saluda a la multitud durante la audiencia general semanal en la plaza de San Pedro, en el Vaticano, el 21 de octubre de 2026. (Tiziana FABI / AFP)
/ TIZIANA FABI
Por Agencia EFE

El papa León XIV retomó este miércoles las reuniones y se subió al papamóvil para recorrer la plaza de San Pedro entre los fieles en ocasión de la audiencia general, después de haber sido operado el pasado 13 de octubre de un cáncer por el que se le tuvo que extirpar un parte del pulmón.

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