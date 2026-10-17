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El papa León XIV sale del Hospital Universitario Gemelli, cuatro días después de una operación para extirparle un tumor canceroso del pulmón derecho, en Roma, el 17 de octubre de 2026 | (Foto de Alberto PIZZOLI / AFP)
El papa León XIV sale del Hospital Universitario Gemelli, cuatro días después de una operación para extirparle un tumor canceroso del pulmón derecho, en Roma, el 17 de octubre de 2026 | (Foto de Alberto PIZZOLI / AFP)
/ ALBERTO PIZZOLI
Por Agencia EFE

El papa León XIV ha salido este sábado del Hospital Policlínico Gemelli de Roma al recibir el alta hospitalaria tras su operación por un tumor canceroso en el pulmón, y regresa al Vaticano donde mañana domingo presidirá el rezo del ángelus.

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