Resumen
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
El papa León XIV ha salido este sábado del Hospital Policlínico Gemelli de Roma al recibir el alta hospitalaria tras su operación por un tumor canceroso en el pulmón, y regresa al Vaticano donde mañana domingo presidirá el rezo del ángelus.
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