El Papa León XIV observa mientras celebra la misa de Navidad en la Basílica de San Pedro del Vaticano el 25 de diciembre de 2025. (Foto de Tiziana FABI / AFP).
El Papa León XIV observa mientras celebra la misa de Navidad en la Basílica de San Pedro del Vaticano el 25 de diciembre de 2025. (Foto de Tiziana FABI / AFP).
/ TIZIANA FABI
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

00:0000:00
León XIV se suma al duelo por la tragedia del incendio de Suiza
Resumen de la noticia por IA
León XIV se suma al duelo por la tragedia del incendio de Suiza

León XIV se suma al duelo por la tragedia del incendio de Suiza

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

El se sumó este viernes al duelo por las de un bar en la localidad suiza de Crans Montana la pasada Nochevieja, en el que han muerto más de cuarenta personas y 115 han resultado heridas.

El secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, ha enviado en nombre del pontífice un telegrama de condolencias por las víctimas del incendio al obispo de la diócesis de Sion, monseñor Jean-Marie Lovey, informó hoy la Santa Sede.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz
PUEDES VER: “Todo el mundo gritaba”: dos jóvenes que escaparon del incendio en Suiza relatan el pánico ante lo ocurrido y el origen de la tragedia

“Tras conocer el trágico incendio ocurrido en Crans Montana la noche del 1 de enero, que se cobró más de cuarenta vidas y dejó numerosos heridos, su Santidad el Papa León XIV se une al duelo de las familias y de toda la Confederación Suiza. Desea expresar su compasión y preocupación por los familiares de las víctimas”, indica el telegrama.

El papa “reza para que el Señor acoja a los difuntos en su morada de paz y luz, y para que sostenga el ánimo de quienes sufren en sus corazones o en sus cuerpos. Que la Madre de Dios, en su ternura, traiga el consuelo de la fe a todos los afectados por esta tragedia y los mantenga en la esperanza”, concluye el mensaje del pontífice.

TE PUEDE INTERESAR

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC