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Resumen

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El papa León XIV ofrece su audiencia general semanal en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, el 7 de octubre de 2026. (Foto de Andreas SOLARO / AFP / referencial).
El papa León XIV ofrece su audiencia general semanal en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, el 7 de octubre de 2026. (Foto de Andreas SOLARO / AFP / referencial).
/ ANDREAS SOLARO
Por Agencia EFE

El cardenal y secretario de Estado vaticano, Pietro Parolin, dijo este jueves que “hay que esperar” a conocer la evolución del papa León XIV tras su operación de pulmón para saber sus planes de futuro, también sobre el viaje que tiene programado en noviembre a Uruguay, Argentina y Perú.

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