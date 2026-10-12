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Resumen

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El Papa León XIV observa mientras preside la audiencia general semanal en la Basílica de San Pedro, en la Ciudad del Vaticano, el 7 de octubre de 2026. (EFE/EPA/GIUSEPPE LAMI).
El Papa León XIV observa mientras preside la audiencia general semanal en la Basílica de San Pedro, en la Ciudad del Vaticano, el 7 de octubre de 2026. (EFE/EPA/GIUSEPPE LAMI).
Por Agencia EFE

El papa León XIV será hospitalizado en el Policlínico Gemelli de Roma este martes a mediodía para ser operado del nódulo que se le descubrió en un pulmón, informaron fuentes de la oficina de prensa del Vaticano.

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