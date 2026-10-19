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León XIV recibió el sábado 17, el alta hospitalaria y regresó al Vaticano, donde el domingo volvió a presidir el rezo del ángelus. Foto: EFE/ Simone Risoluti / Dicastero per la Comunicazione
León XIV recibió el sábado 17, el alta hospitalaria y regresó al Vaticano, donde el domingo volvió a presidir el rezo del ángelus. Foto: EFE/ Simone Risoluti / Dicastero per la Comunicazione
/ Simone Risoluti
Por Agencia EFE

León XIV, operado la pasada semana de un tumor canceroso en el pulmón, sigue su recuperación en el Palacio Apostólico vaticano y el próximo miércoles volverá a celebrar la habitual Audiencia General en la Plaza de San Pedro, informaron fuentes de la oficina de prensa de la Santa Sede.

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