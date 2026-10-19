León XIV, operado la pasada semana de un tumor canceroso en el pulmón, sigue su recuperación en el Palacio Apostólico vaticano y el próximo miércoles volverá a celebrar la habitual Audiencia General en la Plaza de San Pedro, informaron fuentes de la oficina de prensa de la Santa Sede.
León XIV, operado la pasada semana de un tumor canceroso en el pulmón, sigue su recuperación en el Palacio Apostólico vaticano y el próximo miércoles volverá a celebrar la habitual Audiencia General en la Plaza de San Pedro, informaron fuentes de la oficina de prensa de la Santa Sede.
El pontífice permanecerá en El Vaticano, según las citadas fuentes, y no se desplazará esta semana a la localidad de Castelgandolfo -a unos 30 kilómetros de Roma- como solía hacer antes de su operación para descansar la tarde del lunes y el martes.
El papa estadounidense-peruano, de 71 años, fue intervenido el pasado 13 de octubre en el hospital Gemelli de Roma por un adenocarcinoma (un tipo de cáncer) en una cirugía en la que le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho.
Además de la audiencia general del miércoles, para esta semana se prevé que León XIV reciba el jueves o viernes a los participantes del Congreso Internacional sobre la Pastoral Escolar y Universitaria que, con el lema “Trazando nuevos caminos de esperanza”, se celebrará los días 22 y 23 de octubre en el Aula Pablo VI del Vaticano.
Francia enfrenta una nueva ola de protestas que aumenta la presión sobre el gobierno de Emmanuel Macron. Las movilizaciones estudiantiles ya reúnen a cientos de miles de personas, dejan centenares de detenidos y obligaron al presidente francés a convocar a sus ministros en medio de una creciente crisis social y política.
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