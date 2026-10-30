El papa León XIV saluda a los peregrinos reunidos en la plaza de San Pedro a su llegada para presidir la audiencia general semanal en el Vaticano, el 28 de octubre de 2026. (Filippo MONTEFORTE / AFP)
El papa León XIV saluda a los peregrinos reunidos en la plaza de San Pedro a su llegada para presidir la audiencia general semanal en el Vaticano, el 28 de octubre de 2026. (Filippo MONTEFORTE / AFP)
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Por Redacción EC

El papa León XIV solicitó una papeleta para votar por correo en las elecciones de medio mandato de Estados Unidos, previstas para el próximo 3 de noviembre, petición que fue confirmada por las autoridades electorales del condado de Will, en Illinois, donde el pontífice permanece inscrito bajo su nombre de nacimiento, Robert Francis Prevost.

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