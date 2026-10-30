El papa León XIV solicitó una papeleta para votar por correo en las elecciones de medio mandato de Estados Unidos, previstas para el próximo 3 de noviembre, petición que fue confirmada por las autoridades electorales del condado de Will, en Illinois, donde el pontífice permanece inscrito bajo su nombre de nacimiento, Robert Francis Prevost.

Kim Fladhammer, jefa de gabinete de la oficina del secretario del condado, confirmó al diario Chicago Sun-Times que Prevost figura entre las personas que solicitaron una papeleta para los próximos comicios. El trámite se realizó el 3 de octubre y el documento debía ser enviado al Vaticano.

No obstante, según informó NBC News el 29 de octubre, la oficina electoral todavía no había recibido una papeleta completada. Tampoco se ha confirmado si el pontífice la llenó o la envió de regreso. El Vaticano, por su parte, no había emitido comentarios públicos sobre el asunto.

Una eventual participación histórica

Si León XIV finalmente emite su voto, se convertiría en el primer Papa conocido en participar en unas elecciones estadounidenses mientras ejerce el pontificado. El caso resulta particular porque el líder de la Iglesia católica es también ciudadano estadounidense y jefe de Estado de la Ciudad del Vaticano.

El pontífice, nacido en Chicago, mantiene su inscripción electoral en Illinois. Según los registros citados por Chicago Sun-Times, participó en elecciones generales de 2012, 2014, 2018 y 2024, además de votar en primarias demócratas y republicanas en distintos años.

Un hombre emite su voto en el primer día de votación anticipada para las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos, en Nueva York, el 24 de octubre de 2026. (Ryan MURPHY / AFP) / RYAN MURPHY

En Illinois, los electores no necesitan inscribirse formalmente en un partido político y pueden elegir en qué primarias participar. Por ello, su historial electoral no permite determinar una afiliación partidaria.

Antecedentes de sus diferencias con Trump

La noticia se conoce en medio de las discrepancias públicas entre León XIV y el presidente estadounidense, Donald Trump, principalmente por cuestiones migratorias y de política exterior. El pontífice ha defendido a los migrantes y cuestionado las amenazas y acciones militares que considera contrarias a la paz.

Sin embargo, estas posiciones no permiten inferir cuál sería su preferencia electoral. Las elecciones del 3 de noviembre definirán, entre otros cargos, escaños del Congreso estadounidense y la gobernación de Illinois.

Precedente de Pontífices en elecciones

Uno de sus predecesores, Benedicto XVI, al igual que Prevost, figuraba en el registro de votantes de Pentling, en Alemania, pero el entonces Santo Padre no ejerció su derecho al voto en 2005 ni en 2009. Según una declaración de su hermano Georg en aquel entonces, “es el soberano de la Ciudad del Vaticano y no cree correcto interferir en los asuntos de otro Estado”.

En el caso de Francisco, cuando Papa, no se encontraba en el registro electoral argentino. Mientras que León XIV no emitió su voto en las pasadas elecciones generales de Perú, el pasado 12 de abril de 2026.

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El Vaticano confirmó este lunes 26 de octubre que el viaje que el papa León tenía previsto para noviembre a tres países sudamericanos se llevará a cabo según lo previsto, a pesar de haberse sometido hace dos semanas a una cirugía por cáncer de pulmón. (AFP)

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