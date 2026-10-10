El papa León XIV ha tachado este sábado de “inadmisible” la pena de muerte porque, según ha denunciado, atenta contra la dignidad de la persona y priva por completo a los condenados de la posibilidad de redimirse.

“La pena de muerte es inadmisible porque atenta contra la inviolabilidad y la dignidad de la persona”, ha escrito el pontífice estadounidense en sus nueve perfiles de la red X, en español, inglés, italiano, francés, alemán, portugués, árabe, polaco y latín.

Asimismo defendió que “el bien común puede protegerse y los requisitos de la justicia pueden salvaguardarse sin recurrir a la pena capital”.

Esto porque, según explicó, “ya se han desarrollado sistemas penitenciarios eficaces que protegen a los ciudadanos y, al mismo tiempo, no privan por completo a los culpables de la posibilidad de redimirse”, dijo, añadiendo la etiqueta ‘#NoDeathPenalty’.

El Papa se sumó así a las iniciativas por el Día Mundial contra la Pena de Muerte, que se conmemora cada 10 de octubre.

Pero, aunque no aludió a estos hechos, sus palabras también llegan en medio de un intenso debate en su país, Estados Unidos, por la futura ejecución del exmayor del Ejército Nidal Malik Hasán, condenado a muerte por matar a 13 personas y herir a otras 32 en la matanza de la base militar Fort Hood de Texas en 2009.

Su ejecución está prevista para el próximo 3 de diciembre, tendrá lugar en esa misma base militar fusilado por un pelotón de soldados y será retransmitida en directo, según ha adelantado el secretario de Defensa, Pete Hegseth.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado que el exmilitar condenado a muerte “se lo merece”.

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha recordado que la intención de ejecutar de forma pública a una persona, a través de una retransmisión en directo, puede ser una forma de tortura y supone un acto absolutamente prohibido.

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El papa León XIV advirtió este viernes contra el riesgo de perder la humanidad en un "paraíso de máquinas" impulsado por la inteligencia artificial, durante su primer día de visita a Francia donde fue aclamado por multitudes y miles de jóvenes. (AFP)

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