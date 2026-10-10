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Resumen

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El papa León XIV asiste a la santa misa de inauguración del año académico de las universidades pontificias en la Basílica de San Pedro, en el Vaticano, el 8 de octubre de 2026. (Filippo MONTEFORTE / AFP)
El papa León XIV asiste a la santa misa de inauguración del año académico de las universidades pontificias en la Basílica de San Pedro, en el Vaticano, el 8 de octubre de 2026. (Filippo MONTEFORTE / AFP)
/ FILIPPO MONTEFORTE
Por Agencia EFE

El papa León XIV ha tachado este sábado de “inadmisible” la pena de muerte porque, según ha denunciado, atenta contra la dignidad de la persona y priva por completo a los condenados de la posibilidad de redimirse.

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