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El papa León XIV pronuncia un discurso durante una visita a la Universidad Sapienza de Roma, el 14 de mayo de 2026. (Andreas SOLARO / AFP)
El papa León XIV pronuncia un discurso durante una visita a la Universidad Sapienza de Roma, el 14 de mayo de 2026. (Andreas SOLARO / AFP)
/ ANDREAS SOLARO
Por Agencia EFE

El papa León XIV viajará a Francia del 25 al 28 de septiembre y visitará la sede de la Unesco, en París, confirmó el Vaticano.

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