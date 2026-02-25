El papa León XIV visitará Argelia, Angola, Camerún y Guinea Ecuatorial entre el 13 y el 23 de abril, en el que será el tercer viaje internacional de su pontificado, informó hoy el Vaticano.

León XIV iniciará esta gira por África en Argelia, la patria de San Agustín y fundador de la orden a la que pertenece Robert Prevost, donde visitará del 13 al 15 de abril tanto la capital, Argel, como la ciudad de Annaba, la antigua Hipona.

En Camerún, las ciudades de Yaundé, Bamenda y Duala acogerán entre el 15 y 18 de abril al pontífice estadounidense-peruano, quien conocerá así una región que vive una guerra civil desde hace una década en la que se enfrentan fuerzas armadas regulares con movimientos separatistas

La siguiente etapa del viaje papal africano será Angola, un país de mayoría cristiana, donde están previstas visitas entre los días 18 y 21 a la capital, Luanda, que conmemora este año su 450 aniversario, así como a las ciudades de Muxima y Saurimo.

La última parada será Guinea Ecuatorial, el único país hispanohablante de África donde León XIV visitará Malabo, Mongomo y Bata del 21 al 23 de abril.

El Papa León XIV saluda a los fieles tras pronunciar desde el balcón principal de la basílica de San Pedro el mensaje Urbi et Orbi y sus bendiciones a la ciudad y al mundo.

Esta visita a África se puede considerar el primer gran viaje internacional decidido personalmente por León XIV, ya que el que realizó en noviembre a Turquía y Líbano estaba previsto desde el pontificado de Francisco.

El portavoz del Vaticano, Matteo Bruni, dio a conocer este miércoles en un comunicado la agenda de viajes internacionales del papa para los próximos meses, que comenzará en Mónaco el 28 de marzo y que incluye también la visita a España, del 6 al 12 de junio.

