El papa León XIV en una foto de archivo. (Foto: EFE/EPA/Fabio Frustaci/Archivo)
El papa León XIV visitará Argelia, Angola, Camerún y Guinea Ecuatorial entre el 13 y el 23 de abril, en el que será el tercer viaje internacional de su pontificado, informó hoy el Vaticano.

