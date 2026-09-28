El papa León XIV pasó unos 30 minutos en la cabina del avión Airbus A321 de Air France que lo trasladó el lunes desde Lourdes (suroestede Francia) hasta Metz (noreste), desde donde bendijo a los pilotos de dos cazas que lo escoltaban, confirmó a EFE una portavoz de la aerolínea francesa.

Durante el vuelo, el pontífice conversó con la tripulación encabezada por la comandante Clémence Coussonneau, de 50 años, y posteriormente intercambió unas palabras con los pilotos de los dos cazas Rafale que escoltaron el Airbus A321 durante el trayecto, a quienes León XIV les impartió su bendición, según Air France.

Los dos aviones de la Fuerza Aérea francesa volaron a unos 50 metros del aparato de Air France, que aterrizó en el aeropuerto de Metz-Nancy-Lorraine esta mañana.

As Pope Leo XIV flew from Lourdes to Metz on Monday morning, the papal plane was escorted by a French Air Force Dassault Rafale fighter jet. pic.twitter.com/DGN9HPLwva — Vatican News (@VaticanNews) September 28, 2026

El Papa también saludó al resto de los miembros de la tripulación, que también le habían llevado de París a Lourdes el sábado, antes de continuar su visita a Francia, que concluirá a última hora de la tarde de este lunes en Metz, desde donde volará con otra tripulación a Roma.

La piloto de Air France Clemence Coussonneau y su copiloto conversan con el papa León XIV en la cabina de su Airbus A320 antes de aterrizar en el aeropuerto de Metz, al noreste de Francia. (Foto de Simone Risoluti / VATICAN MEDIA / AFP). / SIMONE RISOLUTI

Metz fue el escenario de una intensa batalla durante la II Guerra Mundial, además de ser lugar de frontera y estar vinculado a la vida de Robert Schuman, uno de los padres fundadores de la Unión Europea.

El papa dio allí un discurso ante varios líderes de otras religiones, en el que afirmó que “invocar el nombre de Dios para legitimar la violencia o la opresión es una profanación”.