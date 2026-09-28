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Resumen

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El Papa León XIV en la cabina de un Airbus A320, flanqueado por un avión de combate Rafale de la Fuerza Aérea Francesa, en ruta al aeropuerto de Metz. (Armee de l'Air et de l'Espace francaise / AFP).
El Papa León XIV en la cabina de un Airbus A320, flanqueado por un avión de combate Rafale de la Fuerza Aérea Francesa, en ruta al aeropuerto de Metz. (Armee de l'Air et de l'Espace francaise / AFP).
/ HANDOUT
Por Agencia EFE

El papa León XIV pasó unos 30 minutos en la cabina del avión Airbus A321 de Air France que lo trasladó el lunes desde Lourdes (suroestede Francia) hasta Metz (noreste), desde donde bendijo a los pilotos de dos cazas que lo escoltaban, confirmó a EFE una portavoz de la aerolínea francesa.

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