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Resumen

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El presidente ruso, Vladímir Putin, visita las obras de construcción del Centro Espacial Nacional en Moscú el 27 de febrero de 2022. (Foto de Sergei GUNEYEV / SPUTNIK / AFP)
El presidente ruso, Vladímir Putin, visita las obras de construcción del Centro Espacial Nacional en Moscú el 27 de febrero de 2022. (Foto de Sergei GUNEYEV / SPUTNIK / AFP)
/ SERGEI GUNEYEV
Por Agencia AFP

Rusia anunció el viernes los resultados definitivos de las elecciones legislativas de la semana pasada, que confirman la amplia victoria del partido del presidente Vladimir Putin y la elección como diputados de 46 soldados o veteranos de la guerra en Ucrania.

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