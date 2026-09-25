Rusia anunció el viernes los resultados definitivos de las elecciones legislativas de la semana pasada, que confirman la amplia victoria del partido del presidente Vladimir Putin y la elección como diputados de 46 soldados o veteranos de la guerra en Ucrania.

Durante una conferencia de prensa, la Comisión Electoral Central indicó que 349 de los 450 escaños de la Cámara Baja del Parlamento, la Duma, corresponden al partido Rusia Unida de Putin.

Se trata de un récord de escaños para esta formación desde la llegada de Putin al poder, en la Nochevieja de 1999. Su anterior mejor resultado databa de las legislativas de 2016, con 343 escaños.

Las elecciones, celebradas del 18 al 20 de septiembre, también se llevaron a cabo en territorios de Ucrania controlados y anexados por Rusia.

Solo se permitió participar a formaciones que apoyan, en distintos grados, a Putin y la continuación del conflicto en Ucrania. El único partido abiertamente contrario a la guerra, Yábloko, fue excluido.

El medio de investigación en el exilio Nóvaya Gazeta Europa, prohibido en Rusia como “organización indeseable”, afirmó haber entrevistado a observadores, candidatos y miembros de partidos que denunciaron fraudes generalizados.

Según esta fuente, entre los casos señalados se encuentran presiones sobre electores, problemas con papeletas, irregularidades durante el conteo y restricciones para que los observadores pudieran presenciarlo.

Según los resultados oficiales, el Partido Comunista de la Federación Rusa (KPRF) obtuvo 37 escaños, el partido nacionalista LDPR obtuvo 23, el partido Nuevas Personas obtuvo 19, el partido Rusia Justa obtuvo 17 y el partido Rodina (“Patria”) obtuvo 1 escaño.

La presidenta de la Comisión Electoral Central (CEC) de Rusia, Ella Pamfilova, habla en la sede de la comisión tras el cierre de las urnas en las elecciones parlamentarias de Rusia, en Moscú (Foto de Alexander NEMENOV / AFP) / ALEXANDER NEMENOV

Otros cuatro escaños serán ocupados por diputados independientes.

Estas elecciones también marcan la entrada al Parlamento de personas que combatieron en el frente ucraniano.

Según la Comisión Electoral, 46 de los diputados electos, es decir, más del 10% del total, son “participantes o excombatientes” de la ofensiva a gran escala contra Ucrania.

De acuerdo con esta fuente, 41 de ellos son miembros del partido presidencial Rusia Unida.

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