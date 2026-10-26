icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez. (Foto de Borja Puig de la BELLACASA / LA MONCLOA / AFP)
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez. (Foto de Borja Puig de la BELLACASA / LA MONCLOA / AFP)
/ BORJA PUIG DE LA BELLACASA
Por Agencia EFE

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, felicitó este lunes a Luiz Inácio Lula da Silva por su victoria en las elecciones presidenciales de Brasil y aseguró que la remontada que ha protagonizado frente a lo que auguraban las encuestas la repetirá él en España en los comicios del próximo 29 de noviembre.

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?