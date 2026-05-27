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El papa León XIV conversa con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, durante una audiencia privada en la Ciudad del Vaticano, el 27 de mayo de 2026. (EFE/EPA/VATICAN MEDIA).
El papa León XIV conversa con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, durante una audiencia privada en la Ciudad del Vaticano, el 27 de mayo de 2026. (EFE/EPA/VATICAN MEDIA).
/ VATICAN MEDIA HANDOUT
Por Agencia EFE

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, se reunió este miércoles por primera vez con el papa León XIV en el Vaticano donde constató la sintonía que mantienen en temas como la defensa de la paz, la migración o la inteligencia artificial y donde abordaron la necesidad de diálogo entre iglesia, gobierno y sociedad.

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