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Resumen

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La localidad de Shelekhov, donde una empleada del Instituto de Investigación Antipeste de Irkutsk falleció en un hospital de enfermedades infecciosas, en la región de Irkutsk, el 7 de octubre de 2026. (Foto: AFP).
La localidad de Shelekhov, donde una empleada del Instituto de Investigación Antipeste de Irkutsk falleció en un hospital de enfermedades infecciosas, en la región de Irkutsk, el 7 de octubre de 2026. (Foto: AFP).
/ STRINGER
Por Agencia AFP

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