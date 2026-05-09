El conservador Péter Magyar fue investido este sábado nuevo primer ministro de Hungría, con lo que se pone fin a 16 años de gobierno del ultranacionalista Viktor Orbán.

“Pido a todos aquí, dentro de las paredes del Parlamento, que escuchen y oigan que los húngaros expresaron que quieren cambios, no solo un cambio de Gobierno, sino de sistema”, dijo Magyar en su primer discurso como primer ministro, en referencia a su promesa de desmantelar el régimen iliberal de Orbán.

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Magyar juró el cargo después de haber sido elegido nuevo jefe de Gobierno con 140 votos a favor y 54 en contra de los 199 diputados del Parlamento, con un programa centrado desmantelar el sistema de Orbán, restaurar las buenas relaciones con la Unión Europea y luchar contra la corrupción.

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El primer caso de hantavirus en el MV Hondius no pudo haberse contagiado durante el crucero, dijo el miércoles 6 de mayo a la AFP una experta de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Antes de embarcar, la pareja neerlandesa en el origen del brote había recorrido Chile, Uruguay y Argentina, indicaron las autoridades argentinas. (AFP)

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