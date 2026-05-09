Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El nuevo primer ministro de Hungría, Peter Magyar, en el Parlamento húngaro, en Budapest, el 9 de mayo de 2026. (Attila KISBENEDEK / AFP)
El nuevo primer ministro de Hungría, Peter Magyar, en el Parlamento húngaro, en Budapest, el 9 de mayo de 2026. (Attila KISBENEDEK / AFP)
/ ATTILA KISBENEDEK
Por Agencia EFE

El conservador Péter Magyar fue investido este sábado nuevo primer ministro de Hungría, con lo que se pone fin a 16 años de gobierno del ultranacionalista Viktor Orbán.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.