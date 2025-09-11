Destituyen al embajador británico en Estados Unidos por vínculos con Epstein

El embajador británico en Estados Unidos, Peter Mandelson, fue destituido debido a sus vínculos con el delincuente sexual estadounidense Jeffrey Epstein, anunció el jueves el Foreign Office, pocos días antes de la visita oficial de Donald Trump al Reino Unido.

El Ministerio de Relaciones Exteriores británico señaló que el cese es consecuencia de unos correos electrónicos entre el veterano diplomático del Partido Laborista, de 71 años, y el financiero estadounidense.

Newsletter Vuelta al Mundo Francisco Sanz analiza cómo los eventos internacionales transforman el mundo, cada martes.

La decisión del gobierno británico llega horas después de que medios como The Sun y Bloomberg informaran que Mandelson envió mensajes de apoyo a Epstein mientras el financiero estaba siendo investigado en Estados Unidos por delitos sexuales en 2008.

“Pienso mucho en ti y me siento impotente y furioso por lo que ha pasado”, habría escrito Mandelson a Epstein según estos reportes.

En los mensajes, enviados poco antes de que el magnate estadounidense se declarara culpable para llegar a un acuerdo en ese caso, Mandelson también lo animaba a “luchar por una liberación anticipada”.

La cancillería británica argumentó que los documentos revelados esta semana “muestran que la profundidad y el alcance de la relación de Peter Mandelson con Jeffrey Epstein es sensiblemente diferente de lo que se conocía en el momento de su nombramiento”.

El texto del Foreign Office destaca en particular “la sugerencia de Peter Mandelson de que la primera condena de Jeffrey Epstein fue injusta y debería ser impugnada”, lo que “constituye información nueva” para el gobierno británico.

“En vista de ello, y teniendo en cuenta a las víctimas de los crímenes de Epstein, ha sido destituido como embajador con efecto inmediato”, señala el texto.

- Apoyo inicial de Starmer -

El miércoles, el primer ministro británico, Keir Starmer, había expresado su apoyo a su embajador en Washington tras la publicación de una carta escrita en 2003 por Mandelson a Epstein, en la que lo calificaba como su “mejor amigo”.

El mensaje aparecía en un libro compilado por los amigos de Epstein en motivo de su 50º cumpleaños que también contiene una carta junto al contorno de una mujer desnuda con la presunta firma del presidente estadounidense, Donald Trump, aunque este lo niega.

El acaudalado financiero falleció en prisión en 2019 antes de ser juzgado por delitos sexuales. Su muerte ha alimentado innumerables teorías conspirativas, según las cuales fue asesinado para evitar revelaciones vergonzosas sobre figuras de alto perfil.

La presión sobre Starmer había ido en aumento durante varios días, tras nombrar a Mandelson en ese puesto hace menos de un año con el fin de intentar consolidar los lazos entre su gobierno y Trump.

Pese a ello, Starmer había defendido el miércoles a su embajador ante el Parlamento británico, destacando que “ha expresado en varias ocasiones su profundo pesar por haber estado asociado” con Epstein.

El primer ministro añadió que el financiero fue un “criminal despreciable” que “destruyó la vida de muchas mujeres y niñas”.

En una entrevista en el canal de YouTube del diario The Sun, Mandelson había admitido que su mensaje a Epstein es “muy embarazoso de ver”. “Pero fue escrito antes de que fuera inculpado”, añadió.

El diplomático británico afirmó en esa ocasión no haber “presenciado nunca actos reprobables” ni “pruebas de actividades delictivas”.

Mandelson fue ministro en tres ocasiones, así como comisario europeo de Comercio entre 2004 y 2008.

En los años 90, fue uno de los arquitectos del “Nuevo Laborismo” (New Labour) de centroizquierda de Tony Blair.