El exministro británico Peter Mandelson desmintió este martes tener intención de huir del Reino Unido ante las investigaciones abiertas por su vinculación con el pederasta estadounidense y multimillonario Jeffrey Epstein.

Mandelson fue arrestado el lunes durante varias horas por la policía para interrogarlo por supuesta “conducta inapropiada en el ejercicio de un cargo público”, por haber supuestamente filtrado información confidencial de su Gobierno al financiero estadounidense.

El bufete de abogados Mishcon de Reya, que lo representa, dijo que Mandelson tenía una cita formal para responder ante esas acusaciones en marzo, pero el arresto se precipitó ayer “por las presunciones sin fundamento de que estaba preparándose para dejar el país y establecer su residencia permanente en el extranjero”.

Ante ello, el bufete fue tajante: “No hay ni siquiera la menor verdad en tal sugerencia”, ya que Mandelson “tiene como prioridad absoluta colaborar con la policía en la investigación”.

El diario The Times cita a amigos de Mandelson con otros detalles: según estos, Scotland Yard tuvo indicios de que el exministro tenía lista su partida a las Islas Vírgenes, territorio británico en el Caribe al sureste de Puerto Rico.

Esos planes, que Mandelson calificó de “ficción total”, implicaban que el exministro dejaba atrás a su esposo Reinaldo, su familia y su perro Jock.

Ahora Mandelson, citado por sus amigos, se pregunta “quién o qué está detrás de todo esto”.

El exministro, que lo fue todo en el laborismo y ahora está caído en desgracia, deberá volver a dependencias policiales si se formulan cargos formales en su contra. Entre tanto, no está claro si la policía le ha requisado el pasaporte ni a cuánto asciende la fianza que le han impuesto para dejarlo en libertad provisional.

