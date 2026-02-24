Escuchar
El ex embajador del Reino Unido en Estados Unidos, Peter Mandelson, se aleja de su residencia en el centro de Londres, el 14 de febrero de 2026. (Justin TALLIS / AFP)
Por Agencia EFE

El exministro británico Peter Mandelson desmintió este martes tener intención de huir del Reino Unido ante las investigaciones abiertas por su vinculación con el pederasta estadounidense y multimillonario Jeffrey Epstein.

