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Resumen

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El primer ministro británico, Andy Burnham, dijo durante el congreso del Partido Laborista celebrado esta semana que el Brexit causó “más perjuicios que beneficios” al Reino Unido. (Foto: EFE/EPA/ADAM VAUGHAN)
El primer ministro británico, Andy Burnham, dijo durante el congreso del Partido Laborista celebrado esta semana que el Brexit causó “más perjuicios que beneficios” al Reino Unido. (Foto: EFE/EPA/ADAM VAUGHAN)
/ ADAM VAUGHAN
Por Juan Luis Del Campo

A poco más de seis años del ‘divorcio’ político más comentado de Europa, hay algunas señales que apuntan a que la ruptura podría revertirse. Y es que en recientes declaraciones, el primer ministro británico, Andy Burnham, no descartó la posibilidad de que el Reino Unido pueda volver a convertirse en un miembro de la Unión Europea (UE).

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