¿Una Unión Europea sin Reino Unido pero con Escocia? Los resultados de las recientes elecciones británicas han puesto los focos sobre la posibilidad de un segundo referendo de independencia que le permitiera a los escoceses, en caso de que ganara la opción independentista, mantenerse en la UE.

La ministra principal escocesa, Nicola Sturgeon, ha pedido al gobierno de Reino Unido negociar la transferencia de poderes que le permita a Escocia organizar un referendo de independencia en el año 2020.

Reino Unido: Nicola Sturgeon solicita a Boris Johnson un nuevo referéndum de independencia de Escocia

¿Reino (des)Unido? Por qué el independentismo en Escocia recibió un nuevo impulso con el triunfo de Boris Johnson

Sturgeon considera que los resultados de las elecciones generales son un "mandato" para un nuevo voto. Y es que la formación que lidera, el Partido Nacional Escocés, obtuvo 48 de 59 escaños posibles.

Boris Johnson, primer ministro de Reino Unido, se opone a que se efectúe otro referendo, alegando que debe respetarse el celebrado en 2014, donde el voto por la independencia perdió con un 55% frente a 45%.

Dado que la holgada victoria de Johnson prácticamente garantiza la salida de Reino Unido de la Unión Europea (UE) el próximo 31 de enero, el objetivo de Escocia es dejar la unión británica para así reincorporarse como Estado miembro de la UE.

Pero, ¿sería esto posible?

¿Por qué se vuelve a hablar de la independencia de Escocia?

Si bien el voto por la permanencia dentro de Reino Unido venció en el referendo escocés de 2014, el voto sobre el Brexit, la salida de la Unión Europea, cambió las cosas.

Los escoceses rechazaron dejar el bloque europeo con un 62%, mientras que el resto de Reino Unido votó por el Brexit con un 52%.

El Partido Nacionalista Escocés (SNP) consideró esto como "un cambio material de las circunstancias" que justificaría una segunda consulta sobre la independencia, porque entonces Escocia sería forzada a dejar la UE "en contra de su voluntad".

Desde 2016, este partido ha obtenido buenos resultados en las elecciones haciendo campaña bajo el lema de "poner el futuro de Escocia en manos escocesas".

¿Tiene el poder Escocia de organizar otro referendo?

Existe un largo debate legal sobre si el parlamento escocés puede elaborar la legislación necesaria para un nuevo voto por la independencia, pero dicho asunto no ha sido debatido en los tribunales.

En cualquier caso, Sturgeon pide al gobierno británico la transferencia de poderes necesarios que le permitan celebrar el referendo.

De esta forma, de acuerdo a la líder escocesa, esto aseguraría que el resultado del referendo sea considerado legal y legítimo por la UE.

Pero el primer ministro Boris Johnson, junto a otras figuras clave de su gobierno, se oponen a esto y dicen que no habrá voto por la independencia al menos en los próximos cinco años.

¿Qué pasa si Boris Johnson dice que no?

Sturgeon opina que Johnson y el Partido Conservador pueden "enojarse con la realidad" por un tiempo, pero al final tendrá que rendirse ante la "democracia".

Si sus argumentos políticos no hacen que Johnson ceda, Sturgeon no descarta llevar el caso hasta la Justicia. Una ruta riesgosa, ya que el éxito no está garantizado y podría tomar un tiempo considerable, aunque algunos miembros del SNP son optimistas.

Lo que sí ha descartado la líder del SNP es un voto desautorizado. En ese sentido, opina que lo que sucedió en Cataluña prueba que esa vía "no lleva a la independencia".

Sus otras opciones pasan por conseguir una victoria abrumadora en las elecciones al Parlamento escocés en 2021, lo cual catapultaría la demanda de un referendo e incrementaría la presión sobre el gobierno británico.

¿Votarían los escoceses por la independencia?

Nicola Sturgeon no solo quiere organizar un referendo, también quiere ganarlo.

Aunque ha aumentado el apoyo a la independencia, en general permanece por debajo de la mayoría, según encuestas recogidas por la plataforma sociológica What Scotland Thinks.

Excluyendo los votos indecisos, la media de encuestas de este año apuntan a un 51% en contra de la independencia y un 49% al sí.

El SNP espera que una combinación del Brexit y del rechazo a Boris Johnson dentro de Escocia empuje al voto en otra dirección.

¿Permanecería una Escocia independiente dentro de la Unión Europea?

En la práctica, Escocia no podría independizarse inmediatamente después de dar el sí. Primero tendría que pasar un período de transición.

En 2014, el lado pro independencia decía que tomaría 18 meses crear un Estado escocés independiente.

Incluso si el referendo se celebrara mañana, la transición se prolongaría hasta finales de 2020, fecha en que Reino Unido debería completar su salida completa de la UE.

Esto significa que Escocia dejaría la UE con el resto de Reino Unido y necesitaría postularse para unirse nuevamente al bloque.

Los ministros escoceses están dispuestos a pasar por este procedimiento, pero quieren empezarlo "tan pronto como sea posible".

¿Qué tendría que hacer Escocia para unirse de nuevo a la UE?

Escocia tendría que pasar por todos los trámites que cualquier otro Estado que busque unirse a la UE, aunque tendría la ventaja de haber sido un miembro reciente.

Los criterios de acceso implican una serie de cuestiones como la moneda, los niveles de déficit y las fronteras.

Sturgeon ya ha abordado estos temas, argumentado que Escocia podría seguir usando la libra esterlina de inicio y que la situación financiera del país podría ajustarse dentro del marco económico europeo.

Sin embargo, su propio partido piensa que esto podría tomar varios años.

Sturgeon también quiere evitar una frontera rígida con Inglaterra. Este y otros detalles serían clarificados antes de cualquier voto, de acuerdo a la líder de SNP.