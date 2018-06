El nuevo ministro de Familia y Discapacidad de Italia, Lorenzo Fontana, miembro de la ultraderechista Liga, ha afirmado que las familias formadas por homosexuales no existen y que trabajará para desincentivar los casos de aborto, unas declaraciones que han generado polémica en el país.

El nuevo Gobierno de Italia, formado por el antisistema Movimiento Cinco Estrellas (M5S) y la Liga, tiene como primer ministro al jurista Giuseppe Conte y de vicepresidentes a los líderes de las dos fuerzas políticas, Luigi Di Maio y Matteo Salvini, respectivamente.

Fontana, que se encargará del Ministerio de Familia y Discapacidad, consideró en una entrevista que publican hoy varios medios que"para la ley, en este momento, no existen las familias homosexuales", a pesar de que durante la pasada legislatura se aprobó una ley que reconoce las uniones civiles de este tipo.

Afirma que una de sus prioridades como ministro será trabajar para "disuadir a las mujeres de abortar" y reconoce que es católico por lo que cree que "la familia es la natural, donde un niño tiene una madre y un padre".

Este licenciado en Ciencias Políticas de 38 años opina que la baja natalidad es "un verdadero problema" para Italia y para Europa, y por ello ve esencial invertir el desequilibrio que existe entre el número de personas mayores y jóvenes.

"Económicamente la situación también es insostenible. Se dice que Europa envejece y necesita inmigrantes. Sin embargo, yo creo que lo que hay que hacer es tener hijos", apostilla.

Las declaraciones de Fontana se producen días después de que Salvini defendiera que los niños "tienen una mamá y un papá y no progenitor 1 y progenitor 2".

Sin embargo, tras las críticas de hoy al nuevo ministro de Familia, el líder de la ultraderechista Liga ha rebajado los ánimos y ha asegurado que "Fontana es libre de tener sus ideas, pero no son una prioridad y no están en el programa de Gobierno".



Los reproches tras las declaraciones de Fontana se han producido desde diversos partidos políticos, especialmente en el sector de centroizquierda e izquierda.



La diputada del PD Alessia Rotta dijo que espera que Fontana "sea ministro de todos, también de los que no piensan como él", mientras que Monica Cirinnà, impulsora de la ley que reconoce las uniones civiles entre homosexuales, dijo que la postura del nuevo ministro es peligrosa.



El miembro de Libres e Iguales, Nicola Fratoianni, valoró que las declaraciones son propias de la Edad Media y el diputado de +Europa Riccardo Magi indicó que "el único tipo de familia" que existe "es el que se basa en el amor".



Fuente: EFE