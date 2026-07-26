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La policía alemana busca este domingo a un presunto islamista, principal sospechoso de un atropello contra peatones en los alrededores del desfile del Orgullo en Berlín. Foto: AFP
La policía alemana busca este domingo a un presunto islamista, principal sospechoso de un atropello contra peatones en los alrededores del desfile del Orgullo en Berlín. Foto: AFP
Por Agencia AFP

La policía alemana busca este domingo a un presunto islamista de 21 años, principal sospechoso de un atropello intencionado contra peatones en los alrededores del desfile del Orgullo en Berlín, que dejó un muerto y 29 heridos.

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