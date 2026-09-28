La policía antiterrorista británica investiga para determinar si Irán está detrás de un plan de ataque “terrorista” contra una base militar en Inglaterra utilizada por el ejército estadounidense, informaron este lunes medios de prensa del Reino Unido.

Cinco hombres sospechosos de estar preparando “una acción terrorista” fueron detenidos durante la noche del sábado al domingo cerca de la base de la Royal Air Force (RAF) de Fairford, en el centro de Inglaterra, que el ejército estadounidense utiliza en su guerra contra Irán.

Ante una pregunta sobre los sospechosos, el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó “saber todo sobre ellos, y muy pronto tendrán noticias al respecto”.

“Estábamos investigándolos. Querían causar graves daños a nuestra base”, había afirmado Trump el domingo.

En marzo, Reino Unido autorizó a Estados Unidos a utilizar la base de Fairford para “operaciones defensivas específicas dirigidas contra Irán”, con el objetivo de destruir misiles de este país.

Miembros de la policía antiterrorista que llevan a cabo la investigación “tratan de determinar si los sospechosos tienen vínculos con Irán”, escribió el lunes el diario británico The Times.

Según The Telegraph, la policía “sospecha” que Irán es quien, con mayor probabilidad, está detrás de este proyecto de ataque.

En julio, los Guardianes de la Revolución iraníes amenazaron con atacar a Fairford, advirtiendo que cualquier base utilizada para lanzar ataques contra su país constituiría un “objetivo legítimo”, según The Telegraph.

La policía fue alertada sobre los cinco sospechosos detenidos, durante la madrugada del sábado al domingo, por una agricultora que vive cerca de la base.

La mujer contó a la BBC el lunes que había visto “a un grupo de hombres enmascarados” cuando regresaba a su domicilio.

“Me di cuenta de que estaba ocurriendo algo muy inusual”, explicó.

“Consciente de que existía una amenaza para la seguridad de la base”, la mujer, que no quiso dar su nombre, llamó a la policía.