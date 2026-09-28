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Resumen

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Agentes de policía armados en un control de carretera en las inmediaciones de la base aérea de Fairford, al suroeste de Inglaterra, el 27 de septiembre de 2026. (Foto de JUSTIN TALLIS / AFP).
Agentes de policía armados en un control de carretera en las inmediaciones de la base aérea de Fairford, al suroeste de Inglaterra, el 27 de septiembre de 2026. (Foto de JUSTIN TALLIS / AFP).
/ JUSTIN TALLIS
Por Agencia AFP

La policía antiterrorista británica investiga para determinar si Irán está detrás de un plan de ataque “terrorista” contra una base militar en Inglaterra utilizada por el ejército estadounidense, informaron este lunes medios de prensa del Reino Unido.

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