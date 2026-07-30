Captura de pantalla de TVN Poland donde se ve a las autoridades inspeccionar el cráter de una explosión que atribuyen a Rusia en la frontera con Ucrania. (Foto: AFP)
Captura de pantalla de TVN Poland donde se ve a las autoridades inspeccionar el cráter de una explosión que atribuyen a Rusia en la frontera con Ucrania. (Foto: AFP)
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Por Agencia AFP

Las autoridades polacas acusaron el jueves a Rusia de estar detrás del lanzamiento de un misil que impactó en una región fronteriza con Ucrania, sin dejar heridos, durante una campaña de ataques masivos contra el país vecino.

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