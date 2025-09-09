Polonia anuncia “máximo nivel de alerta” ante ataques de Rusia a Ucrania que invadieron su espacio aéreo

Escucha la noticia
Polonia anuncia “máximo nivel de alerta” ante ataques de Rusia a Ucrania que invadieron su espacio aéreoResumen generado por Inteligencia Artificial
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
El Mando Operativo de las Fuerzas Armadas polacas anunció este miércoles en su cuenta en X que “Aviones polacos y aliados operan en nuestro espacio aéreo, y los sistemas terrestres de defensa aérea y reconocimiento por radar han alcanzado el nivel máximo de alerta”, después de que Rusia lanzara nuevos ataques aéreos masivos contra objetivos ubicados en Ucrania.
La publicación indicó que su espacio aéreo fue “repetidamente violado por objetos tipo drones”, lanzados por la federación rusa contra objetivos en territorio ucraniano durante la noche del martes.
Newsletter Vuelta al Mundo
MIRA AQUÍ: Qué hay detrás de la decisión de Putin de retirar a Rusia del Convenio para la Prevención de la Tortura
El mando polaco mencionó que las áreas amenazadas son las provincias del este Podlaquia, Mazovia y Lublin, e invita a la población a “quedarse en casa” durante el desarrollo de las operaciones militares.
Para garantizar la seguridad del espacio aéreo de Polonia, país miembro de la OTAN, el Comandante Operacional de las Fuerzas Armadas Polacas (RFA) “ha activado todos los procedimientos necesarios” y que “se han desplegado armas y personal para localizar los objetos derribados”, expresó el comunicado.
Según la RFA, las “operaciones son de carácter preventivo y tienen como objetivo asegurar el espacio aéreo y proteger a la ciudadanía, especialmente en las zonas adyacentes a la zona amenazada”.
El mando operacional confirmó que las Fuerzas Armadas Polacas están “monitoreando la situación actual, que las fuerzas y recursos permanecen totalmente preparados para una respuesta inmediata”.
VIDEO RECOMENDADO
TE PUEDE INTERESAR
- “No es mi firma”, dice Donald Trump sobre supuesta carta a Jeffrey Epstein
- “Maduro tiene muchas decisiones que tomar”, advierte el secretario de Guerra de Estados Unidos
- Milei cancela viaje a España y asistencia a evento ultra de Vox tras la derrota electoral en Argentina
- Manifestantes incendian el Congreso de Nepal tras quemar la casa del primer ministro
- Trump anuncia que Kata’ib Hizbulah liberó una estudiante de Princeton retenida en Irak desde 2023
Contenido sugerido
Contenido GEC