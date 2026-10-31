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Resumen

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Un distintivo con la imagen de Karol Nawrocki —presidente de Polonia— durante una concentración frente a la sede del Tribunal Constitucional polaco, en Varsovia, el 31 de octubre de 2026. (Sergei GAPON / AFP)
Un distintivo con la imagen de Karol Nawrocki —presidente de Polonia— durante una concentración frente a la sede del Tribunal Constitucional polaco, en Varsovia, el 31 de octubre de 2026. (Sergei GAPON / AFP)
/ SERGEI GAPON
Por Agencia AFP

El presidente de Polonia, Karol Nawrocki, convocó este sábado consultas de emergencia con los representantes de los partidos políticos a raíz de la confrontación en torno al Tribunal Constitucional, que enfrenta al gobierno centrista con la derecha nacionalista.

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