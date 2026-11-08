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Agentes de policía custodian la zona acordonada en el centro histórico de Cracovia, Polonia, el 8 de noviembre de 2026, un día después de que un hombre armado matara a seis personas e hiriera a muchas otras. Foto: WOJTEK RADWANSKI / AFP
Agentes de policía custodian la zona acordonada en el centro histórico de Cracovia, Polonia, el 8 de noviembre de 2026, un día después de que un hombre armado matara a seis personas e hiriera a muchas otras. Foto: WOJTEK RADWANSKI / AFP
/ WOJTEK RADWANSKI
Por Agencia EFE

La Fiscalía Nacional de Polonia abrió este domingo una investigación por “un delito de carácter terrorista” tras el tiroteo indiscriminado cometido la víspera en la plaza del Mercado de Cracovia por un atacante polaco que se encuentra detenido y herido grave y que mató a seis personas.

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