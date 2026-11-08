Resumen

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Agentes de seguridad y policías se encuentran frente a la casa del atacante de Cracovia en Ostrowiec Swietokrzyski, Polonia, el 7 de noviembre de 2026. (EFE/EPA/Piotr Polak).
Agentes de seguridad y policías se encuentran frente a la casa del atacante de Cracovia en Ostrowiec Swietokrzyski, Polonia, el 7 de noviembre de 2026. (EFE/EPA/Piotr Polak).
Por Agencia EFE

La Policía polaca confirmó este domingo que los tres cuerpos hallados sin vida en la vivienda del presunto autor del tiroteo de ayer en el centro de Cracovia, un polaco de 24 años, corresponden a su padre, madre y hermana, de 53, 52 y 21 años, respectivamente, aunque aún se desconocen los detalles que llevaron a su muerte.

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