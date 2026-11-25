El Gobierno polaco expresó este miércoles su descontento con la respuesta de los aliados, en especial de Estados Unidos, tras las incursiones de tres misiles rusos en su territorio, y reclamó poder derribar cohetes o drones rusos en el espacio aéreo ucraniano.

En declaraciones a la emisora Radio RMF, el ministro de Defensa polaco, Władysław Kosiniak-Kamysz, dijo que “una vez más, como ya ocurrió en julio, probablemente no haya la reacción que esperábamos”, en relación a la respuesta de la OTAN tras el impacto de tres misiles rusos el pasado viernes en territorio polaco.

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El ministro se preguntó si la reacción fue tibia para evitar provocar a Moscú y si era necesario presentar pruebas de que los misiles fueron disparados por Rusia.

“¿Se trata de buscar un apaciguamiento o la confirmación de que aún se necesitan datos más detallados, que por supuesto proporcionaremos?”, inquirió.

Kosiniak-Kamysz insistió en que “la parte estadounidense también participa en el examen de los objetos encontrados en Polonia”, en referencia a las palabras del presidente Donald Trump, que calificó el incidente de “un par de misilitos” lanzados por error.

Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores, Radosław Sikorski, afirmó en la emisora Trójka que “Ucrania nos pide que derribemos objetos amenazantes sobre su territorio”.

“Un misil o dron que se acerque a nuestro espacio aéreo ya constituye una amenaza directa”, explicó.

Destello de una explosión cerca de Chmielek, en el condado de Bilgoraj, al este de Polonia, a unos 300 km de Varsovia. Foto: AFP / -

“Por lo tanto, creo que derribarlos sobre Ucrania a petición de Ucrania se enmarcaría dentro de la legítima defensa”, concluyó Sikorski.

Sin embargo, el ministro de Defensa dijo no ver por ahora disposición de los aliados a permitir esta medida.

“Hasta ahora no he visto una decisión aliada, la que se requiere para tomar una decisión así. Veo quizás una mayor disposición a dialogar, pero no veo determinación”, dijo.

Varsovia cambió en octubre sus reglas de combate para autorizar el derribo de objetos hostiles mediante “identificación positiva” basada en datos del radar, trayectoria y comportamiento del objeto, sin exigir que el piloto identifique visualmente la amenaza.

Sin embargo, los cazas bajo mando de la OTAN están obligados a realizar una identificación visual antes de abrir fuego, circunstancia que impidió que los aviones suecos Gripen que patrullaban el este de Polonia el pasado viernes pudiesen abrir fuego contra los misiles rusos.

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