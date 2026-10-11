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Resumen

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El primer ministro de Polonia Donald Tusk habla durante una reunión extraordinaria del gobierno en la Cancillería en Varsovia, el 10 de septiembre de 2025. (EFE/EPA/Szymon Pulcyn),
El primer ministro de Polonia Donald Tusk habla durante una reunión extraordinaria del gobierno en la Cancillería en Varsovia, el 10 de septiembre de 2025. (EFE/EPA/Szymon Pulcyn),
Por Agencia AFP

El Ministerio del Interior polaco anunció este domingo una reunión de emergencia después de que la policía recibiera información sobre posibles intentos de asesinato contra el primer ministro, Donald Tusk, y el titular de Defensa, Wladyslaw Kosiniak.

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