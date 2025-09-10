Polonia y la OTAN derriban drones rusos: ¿Cómo fue el choque “sin precedentes” de Rusia con los aliados y qué puede pasar ahora?

En lo que representa el momento de mayor tensión entre Rusia y la OTAN desde que comenzó la guerra en Ucrania en febrero del 2022, varios drones rusos violaron el espacio aéreo de Polonia, lo que obligó por primera vez a la Aliaza Atlántica a usar sus aviones de combate para derribarlos. Varsovia advirtió que esta “provocación sin precedentes” puede llevar a una escalada bélica e invocó el Artículo 4 de la OTAN, que llama a los aliados a realizar consultas. ¿Qué ha respondido Rusia, cuál es la posición de Donald Trump y qué consecuencias puede desencadenar esta acción?

La incursión de los drones ocurrió durante una oleada de ataques de Rusia contra Ucrania.

El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, aseguró que en total se detectaron 19 “intrusiones” de drones rusos.

El primer ministro de Polonia Donald Tusk habla durante una reunión extraordinaria del gobierno en la Cancillería en Varsovia, el 10 de septiembre de 2025. (EFE/EPA/Szymon Pulcyn),

Tusk dijo ante el Parlamento que ahora se está más cerca de un conflicto abierto que en ningún otro momento desde la Segunda Guerra Mundial.

Luego, durante un Consejo de Ministros extraordinario, Tusk manifestó que “es la primera vez que se derriban drones rusos sobre el territorio de un Estado miembro de la OTAN y por eso todos nuestros aliados se toman la situación muy en serio”.

En efecto, desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania, varios drones y misiles disparados por Moscú han entrado en el espacio aéreo de países de la OTAN, pero es la primera vez que un país de la Alianza Atlántica los derriba.

¿Qué pasó?

La incursión de drones rusos en Polonia. (AFP).

Polonia informó que el primer dron ruso fue detectado a las 23:30 del martes y el último alrededor de las 6:30 del miércoles.

El país desplegó sus propias defensas aéreas y las de la OTAN. Aviones de combate F-16 polacos, F-35 de Países Bajos, naves de vigilancia AWACS de Italia, el avión cisterna multifunción de la OTAN y los sistemas de defnesa Patriot de Alemania contribuyeron al derribo de los drones.

Imagen tomada de un video muestra a la Policía y la Policía Militar con un dron derribado en Wohyn, Polonia, el miércoles 10 de septiembre de 2025. (Foto AP/Rafal Niedzielski).

El Ministerio del Interior de Polonia informó que se encontraron 7 drones y los restos de un proyectil de origen desconocido. No hubo víctimas. Solo resultaron dañados una casa y un auto en el este del país.

Es la primera vez en lo que va de la guerra que los drones no provienen de Ucrania como resultado de errores o provocaciones rusas. De acuerdo con Tusk, gran parte de los 19 drones provino directamente de Bielorrusia, aliado de Moscú.

La policía y el ejército inspeccionan los daños en una casa destruida por los escombros de un dron ruso derribado en la aldea de Wyryki-Wola, este de Polonia, el 10 de septiembre de 2025.(Foto de Wojtek RADWANSKI / AFP). / WOJTEK RADWANSKI

En este punto, cabe precisar que del 12 al 16 de setiembre se llevarán a cabo en Rusia y Bielorrusia los ejercicios militares Zapad, en los que participarán decenas de miles de soldados que simularán la toma del llamado “corredor de Suwalki”, una franja de unas decenas de kilómetros de ancho que es el único nexo terrestre entre los países bálticos y Polonia, informó la agencia EFE.

Polonia ha cerrado temporalmente su frontera con Bielorrusia debido a estas maniobras.

Tusk informó el miércoles que solicitó la invocación del Artículo 4 del tratado de la OTAN, que señala que los aliados se consultarán siempre que, a juicio de alguno de ellos, su integridad territorial, independencia política o seguridad se vea amenazada.

¿Qué respondió Rusia?

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, dirige una reunión del Consejo de Seguridad en el Kremlin, en Moscú, el 8 de agosto de 2025. (Foto de Mikhail METZEL / AFP). / MIKHAIL METZEL

Rusia no ha reconocido el lanzamiento de drones hacia Polonia.

La embajada rusa en Polonia dijo a la agencia AFP que Varsovia quiere agravar el conflicto en Ucrania propagando “mitos” sobre la incursión de esos aparatos en su espacio aéreo.

Agregó que las autoridades polacas no han proporcionado “pruebas” que indicaran que esos drones eran de origen ruso.

Mientras que el ministerio de Defensa de Rusia declaró que no tiene planes de atacar objetivos en territorio de Polonia.

Recalcó que el alcance máximo de vuelo de los drones utilizados en el ataque a Ucrania en la madrugada del miércoles, que “supuestamente cruzaron la frontera con Polonia, no supera los 700 kilómetros”.

“Con todo, estamos dispuesto a celebrar consultas sobre dicho asunto con el Ministerio de Defensa de Polonia”, manifestó.

El ministerio de Defensa ruso reconoció haber atacado con armas de alta precisión de largo alcance y drones varias regiones ucranianas, incluida la ciudad de Lviv, cuya región limita con Polonia.

Moscú también atacó supuestamente objetivos militares en regiones que tienen frontera común con Bielorrusia.

Por su parte, el Kremlin no quiso opinar del tema. el portavoz presidencial Dmitri Peskov manifestó que “los dirigentes de la Unión Europea y la OTAN acusan diariamente a Rusia de provocaciones. En la mayoría de las ocasiones sin ni siquiera intentar presentar argumentos”.

Reacciones internacionales

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, habla durante una conferencia de prensa conjunta con el presidente del Consejo Europeo en Uzhgorod el 5 de septiembre de 2025. (Foto: Tetiana DZHAFAROVA / AFP). / TETIANA DZHAFAROVA

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo que lo ocurrido en Polonia fue “deliberado”. Sostuvo que al menos ocho drones rusos kamikaze Shahed “se dirigieron a Polonia”. En simultáneo, Moscú disparó 458 drones y misiles contra Ucrania, según el ejército de este país.

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que drones rusos violaron el espacio aéreo de Polonia.

“¿Qué pasa con Rusia violando el espacio aéreo de Polonia con drones? ¡Ya estamos otra vez!“, escribió Trump en su plataforma Truth Social.

Mientras que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, condenó el hecho y reafirmó la plena solidaridad de Europa con Polonia.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, calificó la respuesta de la Alianza y de los países miembros como “muy eficaz” y recordó el compromiso de defender “cada centímetro del territorio de la OTAN”.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, expresó “plena solidaridad con Polonia” y calificó la violación del espacio aéreo europeo de “inaceptable”.

El presidente francés, Emmanuel Macron, condenó la “inaceptable” violación por Rusia del espacio aéreo de Polonia y exhortó a Moscú a poner fin a esa “huida adelante” que condenó “con la mayor firmeza”.

El canciller alemán, Friedrich Merz, condenó enérgicamente la “agresiva actuación” de Rusia y dijo que puso en peligro vidas humanas en un Estado que pertenece a la OTAN y a la Unión Europea.

¿Una provocación?

El lugar donde se estrelló un dron ruso en la localidad de Olesno, en el norte de Polonia, el 10 de septiembre de 2025.(EFE/EPA/ANDRZEJ JACKOWSKI).

El analista internacional Francisco Belaunde Matossian le dijo a El Comercio que lo ocurrido aparentemente fue deliberado.

“A primera vista parece que Vladimir Putin quiere poner a prueba, testear a los europeos, a la OTAN, para ver su capacidad de reacción y también ver cuál podría ser la reacción del presidente Trump, en caso de un ataque ruso a Europa”, manifestó Belaunde.

“Entonces, todo indicaría aparentemente que esto ha sido deliberado”, agregó.

Por su parte, el analista internacional Enrique Banús sostuvo que no hay certeza de que sea una provocación.

“Hay voces de la Unión Europea que dicen que resulta difícilmente creíble que eso sea un error táctico, pero eso es de momento una especulación. En cualquier caso, lo ocurrido es un asunto muy serio porque Polonia es un país de la OTAN”, remarcó Banís a El Comercio.

Banús consideró que es bastante improbable que la OTAN reaccione ahora bélicamente, porque se estaría pasando a una controntación de otro nivel.

“Estaríamos entrando en una dimensión bélica muy peligrosa. Al invocar el Artículo 4 de la OTAN, sí puede haber un debate, una respuesta diplomática, toda una maquinaria retórica y política”, explicó Banús.

Los 32 países de la OTAN. (AFP).

Belaunde sostuvo que como consecuencia de esta acción, los europeos van a acelerar su esfuerzo de rearme y van ver cómo mejoran su capacidad de reacción ante episodios como el ocurrido en Polonia.

“Los europeos pueden estar pensando que Rusia no se va a quedar ahí, probablemente va a continuar con ese tipo de provocaciones, tal vez contra los países bálticos. No creo que en el corto plazo Moscú vaya a escalar más allá mientras siga luchando en Ucrania”, enfatizó Belaunde.

“Pero en Europa hay la certeza de que el próximo golpe probablemente sería a los países bálticos, por eso ellos están tomando medidas cada vez más fuertes para prepararse”, insistió.

¿Por qué Rusia desafía a Occidente? Belaunde explicó que lo hace porque no ve a Estados Unidos dispuesto a comprarse el pleito si Europa es atacado.

“Putin ha visto que Trump lo presentó bien en Alaska, que sigue hablando muy bien de él. Sospecha que Europa podría quedarse sola, que no tendría el apoyo de Estados Unidos, a pesar del Artículo 5 de la OTAN que invoca a la defensa colectiva en caso de un ataque a un miembro de la Alianza”, dijo Belaunde.

