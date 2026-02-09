¿Por qué Trump pone junio como plazo máximo para acabar con la guerra entre Ucrania y Rusia?

Escuchar
La administración de Donald Trump busca poner fin a la guerra en Ucrania. El 24 de febrero se cumplirán cuatro años desde la invasión rusa en territorio ucraniano. (Imagen generada por IA - Gemini/Google)
Por Carlos Lázaro

La guerra en Ucrania está a punto de cumplir cuatro años sin que se haya encontrado mecanismos eficaces para frenar la ofensiva rusa. Incluso la promesa de Donald Trump de poner fin al conflicto, formulada durante su campaña presidencial en Estados Unidos, no se concretó en su primer año de regreso a la Casa Blanca. Sin embargo, el mandatario republicano habría fijado ahora un ultimátum a Kiev y Moscú: alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra antes de junio.

