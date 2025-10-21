Roger Zuzunaga Ruiz
Roger Zuzunaga Ruiz

Por qué Rusia rechazó la última propuesta de Trump de “congelar” la guerra en Ucrania en el frente actual
Donald Trump volvió a toparse con el muro ruso. Tras prometer en campaña poner fin a la guerra en Ucrania “en 24 horas”, algo que no sucedió, su última propuesta de congelar el conflicto en las líneas actuales del frente fue rechazada por Rusia. La respuesta rusa provocó que la Casa Blanca descartara por ahora la realización de la cumbre en Budapest entre Vladimir Putin y su par de Estados Unidos que se venía preparando.

