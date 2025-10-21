Por qué Rusia rechazó la última propuesta de Trump de “congelar” la guerra en Ucrania en el frente actual

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, acudió a la Casa Blanca el viernes para pedir a Estados Unidos la entrega de misiles Tomahawk de largo alcance para atacar en los más profundo de Rusia, especialmente a sus refinerías; pero Trump, que horas antes conversó por teléfono con Putin, tenía una nueva propuesta.

Trump sugirió a Zelensky que Ucrania tendría que aceptar hacer concesiones territoriales, en particular ceder la mayor parte de la región del Donbas, incluyendo las provincias de Donetsk y Lugansk, a cambio de que Rusia aceptara el congelamiento del conflicto.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hace un gesto al saludar al presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, a su llegada a una reunión en la Casa Blanca, el 17 de octubre de 2025. (Foto de TOM BRENNER / AFP). / TOM BRENNER

De acuerdo con la agencia Reuters, lo dicho por Trump fue acogido con decepción por los representantes ucranianos y por el propio Zelensky. Según las fuentes consultadas, durante la “tensa” reunión Trump presionó al presidente ucraniano para que ceda franjas de territorio a Rusia.

Posteriormente, Trump planteó públicamente un alto el fuego en el frente actual, postura que Zelensky apoyó luego en declaraciones a la prensa. Ese sería el punto de partida para iniciar negociaciones de paz.

La actuales posiciones en Ucrania. (AFP).

Reuters sostuvo que Trump presentó esa propuesta durante la reunión con Zelensky después de que este afirmara que no cederá voluntariamente ningún territorio a Rusia.

De acuerdo con la propuesta de Trump, Rusia y Ucrania mantendrían el territorio que controlan en este momento mientras se negocia el fin del conflicto.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reúne con el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky (izq.), en la Sala del Gabinete de la Casa Blanca, el 17 de octubre de 2025. (Foto: TOM BRENNER / AFP). / TOM BRENNER

El martes, Zelensky y otros líderes europeos apoyaron la propuesta de Trump.

“Apoyamos firmemente la posición del presidente Trump de que los combates deben cesar inmediatamente y que la línea de contacto actual debe servir de punto de partida para las negociaciones”, aseguraron en un comunicado conjunto los mandatarios, incluidos los de Francia, Reino Unido y Alemania.

“Seguimos comprometidos con el principio de que las fronteras internacionales no deben modificarse por la fuerza”, añadieron.

Reiteraron que mantienen su apoyo para que Ucrania permanezca “en la posición más fuerte posible, antes, durante y después de cualquier alto el fuego”.

La respuesta de Rusia

El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, asiste a una conferencia de prensa en Moscú el 21 de octubre de 2025. (Foto: Shamil Zhumatov / AFP). / SHAMIL ZHUMATOV

Rusia no aceptó la propuesta de Trump. Este martes, el canciller Sergei Lavrov dijo que su país no ha cambiado su postura respecto al conflicto iniciado en febrero del 2022: “Nuestros objetivos de guerra permanecen sin alteración”, sostuvo.

Criticó el llamado a un armisticio inmediato basándose en la línea de frente actual, bajo el argumento de que va en contra de los “entendimientos alcanzados en Anchorage” (la reunión entre Trump y Putin en Alaska) sobre centrarse en las “causas profundas del conflicto”.

“Ahora oímos desde Washington que debemos pararnos de inmediato y que no debemos discutir nada más. Detenernos y que la historia juzgue”, manifestó.

Lavrov añadió que “el cese el fuego ahora significará sólo una cosa: una gran parte de Ucrania seguirá bajo el régimen nazi de Kiev. Esa parte de Ucrania será el único lugar en la Tierra en la que estará prohibido por ley todo un idioma, sin hablar de que se trata de una lengua oficial de la ONU y un idioma que habla la mayoría de la población”.

El canciller ruso acusó a los europeos de intentar convencer a Trump de que cambie de postura y de no buscar un “arreglo duradero”.

“Sabemos quién se dedica a eso. Son los europeos, los patrocinadores y amos de Zelensky”, dijo.

¿Cuáles son las "causas originales del conflicto?

Vladiumir Putin anuncia que ha ordenado una “operación militar” en Ucrania en un mensaje televisivo. (Foto: Reuters) / RUSSIAN POOL

Cuando Rusia habla de las “causas originales del conflicto” se refiere a lo dicho por Vladimir Putin en febrero del 2022 para justificar lo que llamó el inicio de una “operación militar especial” en Ucrania. Las condiciones para una negociación de paz y el fin de la guerra son las siguientes:

La expansión de la OTAN hacia el este. Rusia sostiene que la incorporación de antiguos países del bloque soviético a la OTAN —y la posibilidad de que Ucrania se adhiera— representa una amenaza directa a su seguridad nacional. Putin afirma que la guerra busca impedir que Ucrania se convierta en “una base militar de Occidente” en su frontera.

Rusia sostiene que la incorporación de antiguos países del bloque soviético a la OTAN —y la posibilidad de que se adhiera— representa una amenaza directa a su seguridad nacional. Putin afirma que la guerra busca impedir que Ucrania se convierta en “una base militar de Occidente” en su frontera. La “desnazificación” de Ucrania. Es uno de los argumentos más controvertidos. Moscú asegura que el gobierno ucraniano está dominado por “elementos nacionalistas radicales” que promueven políticas antirrusas, pese a que no hay evidencia internacional que respalde la existencia de un “régimen nazi” en Kiev.

Es uno de los argumentos más controvertidos. Moscú asegura que el gobierno ucraniano está dominado por “elementos nacionalistas radicales” que promueven políticas antirrusas, pese a que no hay evidencia internacional que respalde la existencia de un “régimen nazi” en Kiev. La “protección” de la población rusohablante en el Donbás. Desde el 2014, tras la anexión de Crimea y el inicio de la guerra en el este de Ucrania, Rusia dice actuar en defensa de los rusohablantes de Donetsk y Lugansk, que —según su versión— fueron perseguidos por el gobierno ucraniano.

Desde el 2014, tras la anexión de Crimea y el inicio de la guerra en el este de Ucrania, Rusia dice actuar en defensa de los rusohablantes de Donetsk y Lugansk, que —según su versión— fueron perseguidos por el gobierno ucraniano. El estatus de Crimea. Putin considera que Crimea “es parte inseparable de Rusia” desde su anexión en el 2014, y exige que Kiev reconozca formalmente esa soberanía como condición indispensable para cualquier acuerdo de paz.

Putin considera que Crimea “es parte inseparable de Rusia” desde su anexión en el 2014, y exige que Kiev reconozca formalmente esa soberanía como condición indispensable para cualquier acuerdo de paz. La neutralidad permanente de Ucrania. Moscú plantea que Ucrania debe ser un Estado neutral, sin alianzas militares con Occidente, y mantener una relación de “coexistencia estratégica” con Rusia.

La ambigüedad de Trump

Para Andrés Gómez de la Torre, especialista en temas de defensa e inteligencia, la relación entre Trump y Zelensky, a pesar de que han limado las gruesas diferencias que los distancian, sigien siendo incómodas y sin consenso sobre cómo poner fin a la guerra en Ucrania.

“Trump propone congelar el conflicto en las líneas actuales de combate, estableciendo una “frontera de facto” o una especie de armisticio temporal que luego debería formalizarse mediante tratados internacionales, lo que implicaría cambios jurídicos en las fronteras. En la práctica, esto supondría aceptar concesiones territoriales a Rusia, algo que Zelensky rechaza", dijo Gómez de la Torre a El Comercio.

En cuanto al rechazo de Rusia, el analista sostuvo que “mantiene su apuesta por la guerra de desgaste, y sabe que la prolongación del conflicto finalmente puede darle posiciones geográficas más favorables que las actuales quizá en unos meses, y en ese momento sí decidirá congelar la guerra”.

Sobre el apoyo militar que precisa Zelensky, Gómez de la Torre dijo que Trump mantiene su política ambigua de apoyo a Ucrania, evitando transferirle los misiles de crucero Tomahawk.

“Esta negativa de Trump de entregar los Tomahawk también es una suerte de triunfo para Rusia, porque hab conversado con Trump al respecto. Definitivamente, es un indicador de que Putin sabe perfectamente de que le puede doblar la mano al presidente de Estados Unidos”, recalcó.

Sin embargo, Gómez de la Torre dijo que en el futuro Trump podría aprobar la entrega de un lote pequeño de Tomahawk para destruir fábricas de drones rusos y refinerías. “Serían ataques limitados en profundidad. La parte negociadora ucraniana hace una solicitud maximalista para que le aprueben al menos una cantidad mínima de misiles”.