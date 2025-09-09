Roger Zuzunaga Ruiz
Roger Zuzunaga Ruiz

Qué hay detrás de la decisión de Putin de retirar a Rusia del Convenio para la Prevención de la Tortura
Qué hay detrás de la decisión de Putin de retirar a Rusia del Convenio para la Prevención de la Tortura

Qué hay detrás de la decisión de Putin de retirar a Rusia del Convenio para la Prevención de la Tortura

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, busca dar un nuevo paso hacia el aislamiento internacional al pedir a la Duma que denuncie el Convenio Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes, un tratado que obliga a los países miembros a permitir la entrada de inspecciones en cárceles y centros de detención. La noticia se conoce en medio de los infructuosos esfuerzos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de alcanzar un acuerdo para que se negocie la paz en Ucrania, país en guerra con Rusia desde febrero del 2022.

