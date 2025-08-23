Autoridades de Portugal lamentan la muerte del cuarto fallecido por ola de incendios

El presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, el primer ministro, Luís Montenegro, y la Autoridad Nacional de Emergencias y Protección Civil (ANEPC) lamentaron este sábado la muerte del cuarto fallecido por la ola de incendios rurales que asola el país este verano.

Rebelo de Sousa transmitió en un comunicado “sus más sentidas condolencias” a la familia de la víctima, un operario de una empresa dedicada a la lucha contra incendios que murió esta madrugada a raíz de las heridas que sufrió el martes mientras combatía las llamas en el municipio de Sabugal, en el distrito de Guarda y cercano a la provincia española de Salamanca.

Montenegro, que publicó su mensaje en la red social X, escribió que recibe la noticia “con mucha tristeza” y transmitió a la familia y amigos “sentidas condolencias y agradecimiento del país”.

Por otro lado, la ANEPC comunicó en una nota su pesar y destacó que este trabajador de la empresa Afocelca, que se encontraba hospitalizado con heridas graves desde el 19 de agosto, “cumplió su misión con coraje, abnegación y elevado sentido del deber”.

“Con elevada consternación para todos los que sirven en la protección y socorro en Portugal, recordamos, con enorme gratitud, la forma generosa, profesional y siempre abnegada con la que, todos los días, miles de efectivos integran este esfuerzo nacional de defensa del bosque contra los incendios”, señaló.

Un bombero se encuentra junto a un camión de bomberos mientras un incendio forestal se aproxima a la aldea de Benvende, en Trancoso, Portugal, el 14 de agosto de 2025. Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP / PATRICIA DE MELO MOREIRA

Según el canal estatal luso RTP, la víctima es un hombre de 45 años de edad que sufrió heridas en el 75 % del cuerpo.

Según la web de la Autoridad Nacional de Emergencia y Protección Civil (ANEPC) lusa, esta jornada hay 34 incendios rurales en la región peninsular de Portugal, que han llevado a movilizar a cerca de 2.300 efectivos, 765 vehículos y 26 medios aéreos.

La tercera víctima mortal en Portugal a causa de la ola de incendios de este verano había sido registrada el martes, un hombre que falleció al caerse de la máquina agrícola que conducía al combatir las llamas en el municipio de Mirandela, en el distrito de Bragança.