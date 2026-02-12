Colapsa la principal carretera de Portugal tras la rotura de un dique y el desborde de un río

La autovía A1, que une Lisboa con Oporto, colapsó la pasada madrugada a la altura de donde ayer se rompió un dique del río Mondego en la zona de Casais cerca de Coimbra, en el centro de Portugal, lo que provocó su desbordamiento por la ribera derecha.

Cuando la carretera cedió llevaba ya horas cerrada al tráfico en los dos sentidos debido al reventón del dique, justo debajo de un viaducto de la A1 en una zona de campos agrícolas que ya había sido evacuada.

Según la cadena de televisión púbilca RTP, el pavimento se hundió en el kilómetro 191,2 de la A1 en el sentido norte-sur.

El ministro luso de Infraestructuras, Miguel Pinto Luz, visitó anoche esa área y dijo a la prensa que el viaducto no corre peligro y que lo que ocurrió es que el rotura del dique provocó un flujo de agua “anormal”, que corroe parte de los materiales que sirven de soporte.

Un tramo de la Autopista A1, la principal vía que conecta Lisboa con Oporto, se derrumbó debido a la rotura de la presa de Casais. (EFE/EPA/MIGUEL A. LOPES). / MIGUEL A. LOPES

Pinto Luz indicó que va a llevar “semanas reparar esta infraestructura”. Como consecuencia, la autovía A1 entre los kilómetros 189 y 191 permanecerá cerrada un tiempo.

Ayer, el presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, y el primer ministro, Luís Montenegro, visitaron Coimbra y no descartaron que puedan producirse nuevas roturas del dique del Mondego.

Tras una noche de precipitaciones, se espera que la situación meteorológica mejore este jueves, aunque mañana, viernes, volverá la lluvia y con ella el riesgo de nuevos incidentes.