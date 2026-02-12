Colapsa la principal carretera de Portugal tras la rotura de un dique y el desborde de un río

Escuchar
Un tramo de la Autopista 1 (A1), la principal vía que conecta Lisboa con Oporto, se derrumbó debido a la rotura de la presa de Casais, en Portugal. (EFE/EPA/MIGUEL A. LOPES).
/ MIGUEL A. LOPES
Por Agencia EFE

La autovía A1, que une Lisboa con Oporto, colapsó la pasada madrugada a la altura de donde ayer se rompió un dique del río Mondego en la zona de Casais cerca de Coimbra, en el centro de Portugal, lo que provocó su desbordamiento por la ribera derecha.

