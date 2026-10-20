icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Vista de la plaza de D. Pedro IV, popularmente conocida como la plaza de Rossio, en Lisboa, luego de que la policía pusiera fin a las acampadas por la vivienda. (EFE/ Carlota Ciudad).
Vista de la plaza de D. Pedro IV, popularmente conocida como la plaza de Rossio, en Lisboa, luego de que la policía pusiera fin a las acampadas por la vivienda. (EFE/ Carlota Ciudad).
Por Agencia AFP

La policía desmanteló este martes por la mañana el campamento instalado por manifestantes a favor del derecho a la vivienda en Lisboa, donde procedió a 55 arrestos.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.