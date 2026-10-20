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La policía desmanteló este martes por la mañana el campamento instalado por manifestantes a favor del derecho a la vivienda en Lisboa, donde procedió a 55 arrestos.
La policía desmanteló este martes por la mañana el campamento instalado por manifestantes a favor del derecho a la vivienda en Lisboa, donde procedió a 55 arrestos.
Los manifestantes acusan al gobierno de no actuar frente a la crisis de la vivienda y de querer facilitar los desalojos de inquilinos a través de una reforma del mercado de alquiler.
El Parlamento aprobó en septiembre en primera lectura una reforma para acelerar los desalojos de inquilinos en caso de impagos, en el marco de una flexibilización del mercado de alquiler.
En Lisboa, la policía puso en marcha un dispositivo en el centro de la capital y la estación de metro de Rossio se cerró.
Los ocupantes de la plaza de Rossio formaron una cadena humana para intentar retrasar la intervención policial. Entonces estallaron enfrentamientos entre los manifestantes y las unidades de intervención de las fuerzas de seguridad, según las imágenes difundidas por las televisiones locales.
Hubo 55 detenidos y dos heridos leves, según las autoridades locales.
“El uso de la fuerza” fue “justificado por las circunstancias concretas de la intervención y se mantuvo limitado al mínimo necesario”, debido a la negativa de algunos manifestantes a abandonar el lugar, afirmó la policía.
“Las personas detenidas han sido conducidas a dependencias policiales y serán presentadas ante la autoridad judicial”, añadió.
Reunidos en asamblea general, un centenar de activistas decidió seguir con el movimiento.
En Oporto, los propios manifestantes desmontaron el campamento debido a las amenazas de una intervención policial.
Después de la llegada de la policía “los manifestantes reunieron sus pertenencias” indicó a la agencia Lusa el abogado de los activistas, Tiago Machado.
Los manifestantes portugueses se inspiraron de las acampadas por el derecho a la vivienda organizadas en España, sobre todo la de la Puerta del Sol en Madrid. Algunos activistas esperan poder organizar un movimiento común a nivel de la península ibérica.
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