Un bombero se encuentra junto a un camión de bomberos mientras un incendio forestal se aproxima a la aldea de Benvende, en Trancoso, Portugal, el 14 de agosto de 2025. Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP
Muere en Portugal un bombero que combatía los incendios, cuarta víctima en el país
Un bombero murió en a consecuencia de las heridas sufridas en la lucha contra los que afectan al país, lamentó este sábado la presidencia, sobre el cuarto fallecido por las llamas este verano.

En un comunicado, la presidencia de Marcelo Rebelo de Sousa transmitió su pésame a la familia del bombero “que perdió trágicamente la vida tras combatir directamente los incendios forestales en el municipio de Sabugal”, en la mitad norte del país.

Portugal: Más de 260 bomberos con 10 medios aéreos combaten un incendio cerca de España

Según medios portugueses, el bombero tenía 45 años y trabajaba para una empresa privada de extinción de incendios.

Portugal, como la vecina , donde también han muerto cuatro personas, combate varios incendios forestales que han consumido unas 60.000 hectáreas, a pesar de una disminución en las temperaturas que ha mejorado la situación, según Protección Civil.

Según datos del , cerca de 278.000 hectáreas de terreno han ardido desde principios de año en Portugal.

Una mujer reacciona durante un incendio forestal en la localidad portuguesa de Antas, en Trancoso, el 15 de agosto de 2025. Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP
En 2017 se quemaron más de 563.000 hectáreas en unos incendios que provocaron 119 muertes.

La península ibérica está fuertemente afectada por el cambio climático, que provoca olas de calor y sequías más largas, que secan la vegetación y favorecen los , según los expertos.

