ℹ️🖤15JUL2022 21H13

Infelizmente confirma-se a morte do tripulante do Fireboss, que hoje caiu na zona de Vila Nova de Foz Côa. À família, amigos e colegas de trabalho, endereçamos as nossas sentidas condolências🖤 ℹ️ https://t.co/Yx4t5ZzZuC pic.twitter.com/YjoQdJlpR5