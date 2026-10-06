La posible aparición de un brote infeccioso en un remoto laboratorio de Rusia tras la muerte de una investigadora ha generado atención internacional. Daria Chipilova, técnica del Instituto de Investigación Antipeste de Siberia y el Lejano Oriente de Irkutsk, falleció en Shelekhov entre el 1 y el 2 de octubre a causa de una neumonía sin origen claro.

Las sospechas iniciales señalan que la súbita enfermedad podría haber sido ocasionada por algunos de los microorganismos que la especialista investigaba dentro del centro. No obstante, hay una segunda teoría que señala que la trabajadora de 28 años podría haber contraído la enfermedad en Tailandia, país al que había viajado recientemente.

Según ha relatado The New York Times, los primeros reportes señalaban que el contagio se habría producido porque Chipilova rompió un tubo de ensayo que contenía muestras de bacterias vivas de Yersinia pestis. La plataforma de vigilancia epidemiológica Beaconbio.org indica que este incidente habría tenido lugar el 25 de setiembre y que la investigadora fue hospitalizada cuatro días después.

El patógeno mencionado es responsable de una enfermedad infecciosa severa denominada peste, que tiene entre sus distintos cuadros clínicos los de peste bubónica, peste septicémica y peste neumónica, siendo este último al que se atribuye el fallecimiento de la especialista.

La peste es una afección zoonótica debido a que la Y. pestis está presente en la fauna silvestre, sobre todo roedores, y se puede transmitir a los humanos través de vectores como las pulgas que parasitan a estos animales o por el contacto directo con tejidos y fluidos de estos últimos.

Los roedores son huéspedes de las bacterias que provocan los cuadros de la peste. (Foto: Pexels)

Las autoridades rusas han señalado que el deceso no es atribuido a dichos patógenos, pero lo anterior no ha impedido que hayan circulado entre la prensa reportes que señalan que podría tratarse de un caso de peste neumónica, que se caracteriza por la posibilidad de transmitirse de persona a persona y ser altamente contagiosa.

Respuesta y medidas

El medio independiente ruso “Moscow Times” señaló, citando información de la cadena REN TV, que una fuente anónima contó que de las casi 200 personas que interactuaron con Chipilova en los días previos a su hospitalización, 189 se encuentran bajo sospecha de haber sido infectadas con la presunta peste, por lo que fueron puestas en cuarentena.

Las informaciones iniciales indican que el departamento de hospitalización del Hospital del Distrito de Shelekhov fue puesto en cuarentena a partir del 1 de octubre, con suspensiones de ingresos y altas de pacientes. El Instituto de Investigación Antipeste también fue parte de la cuarentena y dentro de este se habría aislado a 12 personas.

Anna Popova, directora del Servicio Federal de Supervisión de Protección y Bienestar de Rusia (Rospotrebnadzor), se desplazó a Irkutsk el viernes 2 para reunirse con las autoridades locales y obtener más información sobre la misteriosa muerte.

Daria Chipilova falleció a los 28 años. (Foto: Lyudi Baykala)

Ese mismo día, Maxim Modin, alcalde de la localidad, confirmó que el hospital de Shelekhov había restringido la circulación de pacientes como medida de seguridad, aunque aclaró que la atención ambulatoria continúa funcionando.

Por su parte, Igor Kobzev, gobernador de la región de Irkutsk, declaró que todas las personas que estuvieron en contacto con la difunta técnica permanecen bajo supervisión y que Rospotrebnadzor está aplicando un paquete de “medidas antiepidémicas”.

El mismo funcionario aseguró que un comité de especialistas de la agencia sanitaria determinó que la muerte de la investigadora se debió a una “neumología de etiología indeterminada” y que el análisis no mostró que en el proceso infeccioso de Daria Chipilova hubieran intervenido patógenos ligados a su actividad laboral.

Igor Kobzev junto a Vladimir Putin en 2025. (Foto: Mikhail METZEL / POOL / AFP) / MIKHAIL METZEL

Las autoridades rusas relataron que dos personas que interactuaron con la investigadora fallecida dieron positivo a pruebas de COVID-19, mientras que a otras dos se les detectó una infección por un resfriado común.

Asimismo, como parte de las medidas preventivas los trabajadores de la planta de aluminio de Irkutsk han comenzado a realizar sus labores portando mascarillas y su director, Artyom Fominykh, explicó que con esto se busca “prevenir antes que lamentar”.

Todavía hay dudas

La posición oficial del gobierno ruso alrededor del tema es que la situación sanitaria de Irkutsk está “bajo control” y el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, ha pedido a los medios de comunicación no dejarse llevar por “rumores y especulaciones” y aguardar por los reportes oficiales.

Pese a ello, el marco de confianza no es completo debido a que hubo cierto nivel de discrepancia en la información procedente de las autoridades.

Alexei Tsydenov, jefe interino de la república rusa de Buriatia, comentó hace cuatro días que “la mujer posiblemente falleció de peste” y descartó que hubieran “brotes” en la jurisdicción a su cargo o en la zona fronteriza con Mongolia.

Pese a ser el único funcionario importante que citara el problema en esos términos, el hecho de que Tsydenov empleara la palabra “peste” ha generado dudas alrededor del caso, lo que se ha sumado a que la información oficial no ha podido ser contrastada con revisiones independientes.

Varios establecimientos médicos de Shelekhov habrían entrado en cuarentena luego de la muerte de Daria Chipilova. (Foto: Artyom Mukhametgaliev / Wikimedia Commons)

The New York Times ha hecho eco de los dichos del periodista ruso Pavel Stepanov, quien fue uno de los primeros en reportar que la muerte de Daria Chipilova se produjo luego de que rompiera un tubo de ensayo. El reportero ha defendido su información y ha cuestionado las fuentes oficiales, denunciando que estas y los medios partidarios del gobierno han eliminado comunicados y reportes sobre el incidente.

El medio independiente local “Lyudi Baykala” informó también el viernes 2 en su canal de Telegram que la cuarentena se prolongará por alrededor de tres semanas y que incluirá a más hospitales e incluso una maternidad.

El reporte señalaba que una fuente refería que los médicos de estos centros de salud “ya hablaban abiertamente de peste” a pesar de que el diagnóstico no se mencionara en los documentos oficiales.

Adicionalmente, “Lyudi Baykala” refirió que se había pedido en comunicados a los residentes en localidades cercanas no viajar a Shelekhov por precaución, aunque esa información fue eliminada horas después. Algo similar sucedió con REN TV, que borró otras cinco publicaciones con respecto a la infección.

Beaconbio.org considera que hay varios aspectos técnicos sobre el tratamiento epidemiológico del caso que siguen generando interrogantes y deberían ser mejor explicados por las autoridades rusas. El sitio de monitoreo considera que si llegara a establecer que la muerte de Chipilova se produjo por un cuadro de peste neumónica se podría descartar un contagio a través de contacto con animales.

Esto se sustentaría en que la veloz progresión que tuvo la enfermedad en la paciente es mucho más fácilmente explicable por una exposición directa a la Yersinia pestis, lo que daría mayor verosimilitud a la hipótesis del contagio a causa de la rotura del tubo de ensayo.

Respuesta exterior

El gobierno de Estados Unidos ha declarado que viene haciendo seguimiento a lo sucedido en Rusia y el domingo 4 emitió una alerta sobre un posible brote de peste. El secretario de Estado, Marco Rubio comentó este lunes 5 que situaciones de este tipo pueden cambiar rápidamente, pero aclaró que por ahora no parece haber motivos para preocuparse.

“Los viajes entre EE. UU. y Rusia son muy pocos, obviamente, pero como cualquier otra cosa, algo así puede salirse y propagarse rápidamente”, aseveró Rubio.

Algo más cauto fue Donald Trump, quien declaró que su país apoyaría a Rusia “en todo lo posible” si llegara a complicarse la situación. “Me disgusta ver que estén pasando por esto”, dijo el presidente estadounidense.

Paralelamente, la Comisión Europea también se refirió a los hechos registrados en Shelekhov, afirmando que “siguen de cerca” el desarrollo de la cuarentena y que no había que “subestimar los riesgos que surgen” en el ámbito de la salud.

Eva Hrncirova, portavoz de Sanidad de la entidad, aseguró que el bloque multinacional “está mucho mejor preparado para cualquier pandemia” que cuando llegó el COVID-19.

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