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Autoridades sanitarias rusas y de Irkutsk investigan las razones del fallecimiento de la trabajadora en laboratorio de un hospital de Shejelov. No hay cifras oficiales de las personas afectadas por la cuarentena. Foto: AP / referencial
Autoridades sanitarias rusas y de Irkutsk investigan las razones del fallecimiento de la trabajadora en laboratorio de un hospital de Shejelov. No hay cifras oficiales de las personas afectadas por la cuarentena. Foto: AP / referencial
Por Guillermo Vera Ayala

La posible aparición de un brote infeccioso en un remoto laboratorio de Rusia tras la muerte de una investigadora ha generado atención internacional. Daria Chipilova, técnica del Instituto de Investigación Antipeste de Siberia y el Lejano Oriente de Irkutsk, falleció en Shelekhov entre el 1 y el 2 de octubre a causa de una neumonía sin origen claro.

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