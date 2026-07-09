El presidente de Croacia, Zoran Milanovic, calificó este jueves de “chatarra” el revólver que le regaló su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, durante la visita que realizó a Ankara para participar en la cumbre de la OTAN.

“Esta mañana me he enterado de que nos dio gato por liebre con una chatarra. No tengo idea de dónde está, estará en algún lugar del sótano”, declaró Milanovic a la prensa en la ciudad de Tivat, en el suroeste de Montenegro. al ser preguntado por la pistola que Erdogan regaló a los líderes participantes en la cumbre de la OTAN que concluyó ayer, miércoles, en la capital turca.

“No me quedó muy claro si está fabricado bajo licencia estadounidense o turca, pero es inusual. Yo disparo con otras armas”, añadió el mandatario croata, citado por el portal local Net.hr.

Por otro lado, la oficina presidencial croata informó hoy en un comunicado de que Milanovic tiene la intención de entregar el arma al Museo de la Policía de Zagreb como pieza de exposición permanente.

“Dado que se trata de un tipo de regalo muy específico, el servicio de protocolo de la oficina del presidente se pondrá en contacto con el Museo de la Policía con la intención de cederles el obsequio para su exposición permanente”, señala la nota, sin indicar el destino que tendrá la munición incluida en el regalo.

Tampoco la presidenta de Macedonia del Norte, Gordana Siljanovska-Davkova, usará el arma obsequiada, según informó su oficina en Skopje,

“La presidenta no lo tocará ni lo usará personalmente”, indicó Presidencia tras precisar que el objeto ha sido enviado desde Ankara por valija diplomático a Skopie, donde pasará por los trámites habituales de acuerdo con la Ley de Armas vigente en el país.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, también recibieron el singular presente.

La portavoz del Ejecutivo europeo, Paula Pinho, declaró a EFE que “el arma se transportará y almacenará de forma segura. Una vez retirada del servicio, la presidenta tiene la intención de donarla a un museo militar”.