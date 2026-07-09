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Resumen

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Recep Tayyip Erdogan (izquierda) recibe al presidente de Croacia, Zoram Milanovic, en Ankara, Turquía. (Foto: EFE)
Recep Tayyip Erdogan (izquierda) recibe al presidente de Croacia, Zoram Milanovic, en Ankara, Turquía. (Foto: EFE)
/ GEORGI LICOVSKI
Por Agencia EFE

El presidente de Croacia, Zoran Milanovic, calificó este jueves de “chatarra” el revólver que le regaló su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, durante la visita que realizó a Ankara para participar en la cumbre de la OTAN.

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