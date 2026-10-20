icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El primer ministro de Francia, Sébastien Lecornu, habla con la prensa tras una reunión con ministros en París, el 15 de octubre de 2026. (Foto de MEHDI FEDOUACH / AFP).
El primer ministro de Francia, Sébastien Lecornu, habla con la prensa tras una reunión con ministros en París, el 15 de octubre de 2026. (Foto de MEHDI FEDOUACH / AFP).
/ MEHDI FEDOUACH
Por Agencia AFP

El primer ministro de Francia, Sébastien Lecornu, acusó este martes a grupos de “ultraizquierda” de un plan “insurreccional” durante los disturbios y saqueos registrados durante el fin de semana, en el marco de protestas multitudinarias contra el encarecimiento de la vida.

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.