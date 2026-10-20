El primer ministro de Francia, Sébastien Lecornu, acusó este martes a grupos de “ultraizquierda” de un plan “insurreccional” durante los disturbios y saqueos registrados durante el fin de semana, en el marco de protestas multitudinarias contra el encarecimiento de la vida.

Durante una tensa sesión de control al gobierno en el Parlamento, Lecornu denunció “la planificación, en ciertos lugares, de un esquema insurreccional llevado a cabo por grupúsculos de la extrema izquierda y de la ultraizquierda”.

“No toleramos que grupúsculos facciosos puedan marchar sobre el Elíseo, sobre Matignon”, aseguró el jefe de gobierno centroderechista, en referencia a las sedes de la presidencia francesa y de la oficina del primer ministro, respectivamente.

El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, interviene durante una sesión de preguntas en la Asamblea Nacional, el 20 de octubre de 2026. (Foto de Kenzo TRIBOUILLARD / AFP). / KENZO TRIBOUILLARD

Desde el fin de semana, las autoridades han acusado de los disturbios a grupúsculos de ultraizquierda, a quienes se habrían sumado “delincuentes oportunistas” para saquear y destruir más de 3.000 tiendas en los centros de las grandes ciudades.

Un hombre de 34 años fichado por la policía por sus pertenencias a la ultraizquierda fue detenido el martes en el centro de Francia, en el marco de la investigación sobre el incendio provocado del ayuntamiento de Limoges, que dio la vuelta al mundo.

La fiscalía local abrió una investigación por destrucción de bienes en banda organizada, pero también se requirió la participación en las pesquisas de la subdirección antiterrorista de la policía judicial, indicó a la AFP una fuente cercana al caso.

Ante un nuevo llamado a manifestarse el próximo sábado contra el encarecimiento de la vida, el primer ministro prometió un dispositivo policial “masivo”, después de que la oposición criticara su falta de anticipación el 17 de octubre.

Los disturbios se produjeron a seis meses de la elección presidencial que debe elegir al sucesor del centroderechista Emmanuel Macron.

La ultraderechista Marine Le Pen, que lidera los sondeos, y el gobierno acusaron al candidato de izquierda radical Jean-Luc Mélenchon ya su partido La Francia Insumisa (LFI) de alentar la violencia.