La esposa del príncipe Guillermo, Catalina, explorará la vida más allá del diagnóstico de cáncer en un documental personal, casi dos años después de revelar que estaba en remisión, informó su oficina el sábado.

La futura reina británica, de 44 años, también conocida como Kate, anunció en marzo de 2024 que le habían diagnosticado un cáncer no especificado y que estaba recibiendo quimioterapia.

“Heal”, descrito como un documental “profundamente personal”, será emitido por la BBC el 29 de noviembre, indicó la oficina de la princesa en el Palacio de Kensington en un comunicado.

El documental se emitirá a nivel internacional a través de NBCUniversal en Estados Unidos el 30 de noviembre, en el Canal 9 de Australia el 1 de diciembre y en CTV y Noovo de Canadá el 7 de diciembre, añadió.

Catalina, cuyo título formal es Princesa de Gales, tiene tres hijos de entre ocho y trece años con el heredero al trono, Guillermo.

En enero de 2025 la princesa reveló que estaba en remisión de la enfermedad.

El documental “sigue a la princesa en un viaje personal a través de algunos de los paisajes más espectaculares de Gran Bretaña” mientras participa en uno de los eventos de resistencia más conocidos del Reino Unido, el Three Peaks Challenge, señaló el comunicado.

Los participantes en el reto, que Catalina completó en junio, ascienden las montañas más altas de Escocia, Inglaterra y Gales en un plazo de 24 horas.

“Con el propio desafío como telón de fondo, la princesa reflexiona sobre su propia experiencia junto a personas que atraviesan sus propios procesos de salud”, dijo el comunicado.

“Juntos exploran el profundo impacto que una enfermedad grave puede tener en la persona en su totalidad y las personas, lugares y experiencias que pueden ayudarnos a sanar”, añadió.

El suegro de Catalina, el rey Carlos III, también fue diagnosticado con cáncer, según reveló el Palacio de Buckingham el 5 de febrero de 2024.

Carlos, de 78 años, ha retomado sus funciones públicas pero sigue recibiendo tratamiento por un cáncer no revelado.

Todos los fondos generados por la distribución del documental se destinarán a la Royal Marsden Cancer Charity del Reino Unido.

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