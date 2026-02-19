Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El príncipe Andrés, duque de York, se retira tras asistir a la tradicional misa navideña de la Familia Real en la iglesia de Santa María Magdalena, el 25 de diciembre de 2023.(Foto de Adrian DENNIS / AFP).
El príncipe Andrés, duque de York, se retira tras asistir a la tradicional misa navideña de la Familia Real en la iglesia de Santa María Magdalena, el 25 de diciembre de 2023.(Foto de Adrian DENNIS / AFP).
/ ADRIAN DENNIS
Por Agencia EFE

La detención de Andrew Mountbatten-Windsor en el condado de Norfolk, este de Inglaterra, culmina décadas de polémicas en torno a la relación con el caso Epstein del expríncipe, que en 2015 fue acusado por Virginia Giuffre ante un tribunal de Florida (EE.UU.) de mantener relaciones con ella cuando era menor.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

La policía británica arresta al príncipe Andrés, salpicado por caso de Jeffrey Epstein
Europa

La policía británica arresta al príncipe Andrés, salpicado por caso de Jeffrey Epstein

El rey Carlos III dice que “la justicia debe seguir su curso”, tras el arresto de su hermano el expríncipe Andrés
Europa

El rey Carlos III dice que “la justicia debe seguir su curso”, tras el arresto de su hermano el expríncipe Andrés

Cronología de la relación del expríncipe Andrés con el caso de Jeffrey Epstein
Europa

Cronología de la relación del expríncipe Andrés con el caso de Jeffrey Epstein

Los medios británicos publican fotos del arresto del expríncipe Andrés en el día de su cumpleaños
Europa

Los medios británicos publican fotos del arresto del expríncipe Andrés en el día de su cumpleaños