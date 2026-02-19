El expríncipe Andrés es liberado “bajo investigación” horas después de su arresto en el Reino Unido

El expríncipe Andrés de Reino Unido salió de la comisaría, tras ser detenido por la policía británica este jueves por sospechas “de mala conducta en el ejercicio de un cargo público” en relación con el caso Epstein, reportó la cadena BBC.

Poco antes de las 19H30 hora local y GMT, la cadena británica difundió una imagen del expríncipe saliendo de una comisaría del condado de Norfolk en el asiento trasero de un automóvil.

Por su parte, la policía británica informó que Andrés fue puesto en libertad “bajo investigación” tras su arresto.

Periodistas esperan en el exterior de Wood Farm, donde Andrew Mountbatten-Windsor (anteriormente príncipe Andrés, duque de York) fue arrestado en Sandringham, Norfolk, Reino Unido, el 19 de febrero de 2026.(EFE/EPA/TOLGA AKMEN).

“Podemos confirmar que nuestros registros en Norfolk terminaron”, afirmó la policía local de Thames Valley en un comunicado que parece hacer referencia a su residencia en una finca que pertenece al rey Carlos III, en Sandringham.

Este arresto, sin precedentes en la historia de la familia real, coincidió con el 66 cumpleaños de Andrés y tras la noticia, su hermano, el rey Carlos III, expresó que “la justicia debe seguir su curso”.