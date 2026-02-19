Los medios británicos publican fotos del arresto del expríncipe Andrés en el día de su cumpleaños

Escuchar
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Fotografía de archivo tomada el 6 de mayo de 2023 que muestra al entonces duque de York, el príncipe Andrés, durante la ceremonia de coronación de su hermano el rey Carlos III en Londres. (EFE/Andy Rain).
Fotografía de archivo tomada el 6 de mayo de 2023 que muestra al entonces duque de York, el príncipe Andrés, durante la ceremonia de coronación de su hermano el rey Carlos III en Londres. (EFE/Andy Rain).
/ ANDY RAIN
Por Agencia EFE

Varios medios británicos publican este jueves fotografías del momento en que varios coches policiales llegan Wood Farm, una casa de campo ubicada en los terrenos de la mansión de Sandringham, al este de Inglaterra, para detener a Andrés Mountbatten-Windsor, hermano del rey británico Carlos III.

