El expríncipe Andrés perderá su último rango militar por el Caso Epstein

El gobierno de anunció el domingo que retirará al su título honorífico de vicealmirante, el último rango militar que le quedaba.

Andrés ya había sido despojado en 2022 por su madre, la fallecida reina Isabel II, de sus títulos militares honoríficos tras ser demandado por Virginia Giuffre, principal acusadora del delincuente sexual estadounidense Jeffrey Epstein.

MIRA AQUÍ: El príncipe Andrés, sin títulos ni refugio: la decisión de Carlos III que, según un experto, reescribe la monarquía británica

El juevesel rey Carlos III retiró a su hermano todos los títulos y honores reales que le quedaban, en medio de indignación en Reino Unido por los vínculos de Andrés con Epstein.

Andrés ha renunciado a los cargos honoríficos que tenía en las fuerzas armadas (…) Guiados nuevamente por el rey, estamos trabajando ahora para eliminar ese último título restante de vicealmirante que posee“, declaró el ministro de Defensa, John Healey, a la BBC.

Healey aseguró que el gobierno también se guiaría por la opinión del rey sobre si Andrés debe perder sus medallas militares.

El expríncipe siempre ha negado haber abusado sexualmente de Giuffre, quien afirmó en sus memorias póstumas publicadas en octubre que fue obligada a tener relaciones sexuales con él en tres ocasiones, dos de ellas cuando tenía solo 17 años.

